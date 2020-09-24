Всё только начинается

Для того что бы переходить «... снова к солидарной накопительной системе как раньше...» наверное нужно и процент занятых в экономике иметь соответствующий и что бы все своевременно и в полном объёме выплачивали пенсионные отчисления. Но я думаю с тем уровнем безработицы и нищенскими зарплатами это тухлый вариант.