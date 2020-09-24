Всё только начинается

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GoodZone 24 Сентября 2020 в 09:13:37
Итак, дело сделано, все уже подсчитано и объявлено: семьсот тысяч и даже чуть более вкладчиков ЕНПФ получат право использовать часть своих накоплений на улучшение жилищных условий. Причем уже имеется и калькулятор - какая именно величина накоплений в зависимости от возраста остается неприкосновенной, и, соответственно, каждый может подсчитать, дотягивается ли он до такой планки и сколько сверх того, если накопил, ему разрешат потратить. Объявлен и коридор возможностей: это не только приобретение жилья прямо или через ипотеку, но и ремонт, и покупка земельных участков. Предполагалось еще образование, но спасибо правительству хотя бы за те 1,4 триллиона тенге, которые, как тоже уже подсчитано, смогут потратить счастливые обладатели сверхдостаточных накоплений.
Впрочем, хотя такие новости мы слышим от официальных лиц, для их реализации полагается еще принять соответствующие законодательные поправки, акты правительственного и ведомственного уровня. дело сделано, но фактически все только начинается, а потому в самый раз продолжить обсуждение, как устроить получше.
К примеру, почему бы не охватить пригородные дачи: значительная их часть и так превращена в жилье, к тому же сады-огороды в наши ковидные времена тоже могли бы помочь пропитанию.
А для поездок за город можно было бы разрешить покупку казахстанских авто или погашение автокредитов за них, заодно поддержали бы отечественное машиностроение.
Или вот святое дело - обеспечение школ и школьников компьютерами: перевод на удаленку во всей красе показал остроту проблемы.
А еще можно разрешить покупку акций госкомпаний …
Стоп, скажут нам трезвые люди, а как насчет инфляции? Знаете, сколько сейчас в Казахстане наличных денег в обороте? Всего-то чуть менее 2,9 триллиона тенге. И что станет с ценами не только на жилье, дачи, авто и гаджеты, но и вообще на все про все, если на рынок хлынет ну хотя бы половина - 1,4 триллиона?
Вы скажете: тратить разрешат только перечислением, через назначенные банки. Ну да, а дальше что с ними будет? Да и, если откровенно, разве не про обналичку с самого начала станет думать основная масса имеющих избытки?
В самом деле, люди сплошь хорошо трудоустроенные, с жильем, дачами и авто тоже, надо полагать, все в порядке. Дети давно с планшетами-ноутбуками, родители могли бы и не воспользоваться предоставленным правом. Но… доли добровольных накопительных счетов и суммы на них измеряются сотыми долями процента, система надежно завоевала недоверие и держится исключительно на недобровольности. А потому всякий получивший возможность что-то из нее вытащить тем и озадачится. Способов же масса, один только перевод денег на аннуитет тоже может стать формой обналичивания. Мы ведь все знаем, как это делается.
Стоп, скажут нам не менее трезвые головы: вас послушать, так вообще нельзя никому давать денег, а ради стабильности цен стоило бы вовсе отменить зарплаты и пенсии!
И вы правы, дорогие трезвенники, ответим мы.
Чего сейчас категорически, до невозможности и дальше так жить не хватает всем: работникам и работодателям, населению и бизнесу? Денег!
А что является столь же острой проблемой, и тоже для всех? Рост стоимости всего на рынке, начиная с дороговизны самих денег, отсчитываемой от удушающего банковского процента.
Тут все дело в том, что не хватает не денег, а… их оборота. Будь налажен такой оборот от покупателя к производителю и обратно к покупателю, одна и та же денежная масса, равномерно растущая по необходимости, создавала бы все новые и новые рабочие места, новые продукты, зарплаты и накопления.
А застой он и есть застой - в организме или в экономике. Что будет, если при несправляющемся сердце разжижать кровь капельницей? Так и в экономике: если просто впустить в нее часть средств ЕНПФ, пойдет волна роста цен, а потом… все замрет без продолжения. Ведь когда облагодетельствованные вкладчики так или иначе вытащат излишки, у них если что и останется, так это набегающие с новыми отчислениями сверхлимитные крохи.
Даже состоятельные вкладчики вряд ли скажут спасибо правительству: мало того что им придется как-то ловчить при использовании своих же денег и терять на комиссионных, так еще с них возьмут и подоходный налог - об этом уже объявлено. А примерно 93 процента вкладчиков, кому вообще права не достанется, будут только злиться и завидовать. Причем где-то через полгода те и другие просто успокоятся, так как вся грандиозная затея, скорее всего, окажется разовой.
Вот потому-то мы с вами много раз говорили, а теперь будем тем более настаивать, что система использования пенсионных накоплений должна иметь охватывающую всех вкладчиков и постоянно действующую основу. А стоять эта основа должна на трех китах: всем вкладчикам предоставляется право ежемесячно использовать установленную часть накоплений на оплату товаров и услуг, нуждающихся в поддержке национальных производителей, по достаточно широкому спектру и в безналичной форме; для пополнения накопительных счетов и стимулирования накоплений на них ежемесячно зачисляется часть бюджетного транша из Национального фонда, например половина; свободные средства ЕНПФ инвестируются в национальную экономическую инфраструктуру.
Тут надо вот что еще понимать: отдельно ни проблемы ЕНПФ, ни всего пенсионного обеспечения в Казахстане не решаются. Потому что вывозная экономика душит внутреннюю и не обеспечивает необходимого социального ресурса. У нас в принципе нет национального кредита - его не создает Национальный банк. Отдельный вопрос почему, но сейчас не об этом. У нас нет национальных инвестиций, правительство молится на иностранные. Почему - тоже отдельный вопрос, но и по кредиту, и по инвестициям оборона у вывозной модели железобетонная.
А вот по линии накопительной пенсионной системы прорыв возможен, он, собственно, уже пошел. Ведь задумка Всемирного банка, выбравшего Казахстан полигоном перевода советского еще солидарного пенсионного обеспечения в индивидуальный накопительный формат, за два десятилетия эксперимента фактически провалилась.
На солидарных пенсиях из бюджета остается более 91 процента всей нагрузки, да и те менее 9 процентов, выплачиваемых с накопительных счетов, охватывают менее половины всех пенсионеров Казахстана. Вот в это слабое место устроителей всего такого пенсионного “накопительства” мы и должны бить до победы.
Ныне накопленные в ЕНПФ 12 триллионов тенге - это специально охраняемый накопителями денежный пузырь. Экономике он не помогает, людям тоже. Где-то треть всех денег отправляется за границу - это бессовестно. А примерно сорок процентов “инвестируются” в… бюджет, опорожняя его ежегодно примерно на... полтриллиона тенге вытаскиваемой “доходности”. Это возмутительно!
Однако позволить это правительству, придумавшему такой “выход” из президентского поручения насчет повышения эффективности пенсионной системы, мы с вами не можем.
Пётр СВОИК
https://time.kz/articles/moment/2020/09/23/vsyo-tolko-nachinaetsya
Комментарии, по рейтингу, по дате
Я вам больше скажу - наверняка Всемирный банк нам еще и кредит под это дело дал и нехило на этом "эксперименте" заработал... не понимаю я наших суперманагеров-управленцев, за 25 лет ни у кого не екнуло нигде по поводу этого фонда, ну так у "бабы Клавы с лавочки у подъезда" спросили бы... Развели кормушку...
KapitanNemo 24.09.2020 в 13:35:52 # 763752
Через 5 лет можно будет только продать.
В любом случае излишки пенсионки надо вытаскивать. Иначе совсем в труху превратятся.
Накопительная система не будет работать с валютами, которые сильно подвержены инфляции, это было понятно и идиоту. Сейчас чисто математический если посчитать, если мы откладывали бы в долларах десять процентов от зарплаты, то получили бы на порядок больше. То есть наши вклады лежат, обесцениваются, и им просто пользуются определенные круги. Также можно посчитать что чисто на этих накоплениях не прожить в старости, из за обесценивания. Мы видим полный крах системы накопления, просто правительство боится в этом признаться, а некоторые на этом еще и наживаются.
Нужно раздать все накопления, и перейти обратно к солидарной пенсии с налогов. Для этого пока не хватает политической воли и все идет на авось.
Нам "настоятельно рекомендовали" - вы хотите сказать, мы же страна независимая, богатая и самодостаточная...
В своем репертуаре.
Давно её не читаю.
Смысла нет. Элементарный лирик, фонтаст.
Я ей даже минусы не ставлю.
Больной человек.
Цитата: Маке0912 от 24.09.2020 09:39:44
Сколько знаю NBE
В своем репертуаре.
Давно её не читаю.
Смысла нет. Элементарный лирик, фонтаст.
Я ей даже минусы не ставлю.
Больной человек.
Сколько знаю NBE
В своем репертуаре.
Давно её не читаю.
Смысла нет. Элементарный лирик, фонтаст.
Я ей даже минусы не ставлю.
Больной человек.
Первый раз получаю такую оригинальную характеристику, не ей, а ему. Надеюсь вы не со зла путаете мой пол?
Цитата: NBE от 24.09.2020 09:48:41
Первый раз получаю такую оригинальную характеристику, не ей, а ему. Надеюсь вы не со зла путаете мой пол?
Цитата: Маке0912 от 24.09.2020 09:39:44
Сколько знаю NBE
В своем репертуаре.
Давно её не читаю.
Смысла нет. Элементарный лирик, фонтаст.
Я ей даже минусы не ставлю.
Больной человек.
Сколько знаю NBE
В своем репертуаре.
Давно её не читаю.
Смысла нет. Элементарный лирик, фонтаст.
Я ей даже минусы не ставлю.
Больной человек.
Первый раз получаю такую оригинальную характеристику, не ей, а ему. Надеюсь вы не со зла путаете мой пол?
Не со зла. Просто снова нажрался как свинья и не попадает по клаве.
Цитата: строитель от 24.09.2020 10:00:23
Для того что бы переходить «... снова к солидарной накопительной системе как раньше...» наверное нужно и процент занятых в экономике иметь соответствующий и что бы все своевременно и в полном объёме выплачивали пенсионные отчисления. Но я думаю с тем уровнем безработицы и нищенскими зарплатами это тухлый вариант.
Для того что бы переходить «... снова к солидарной накопительной системе как раньше...» наверное нужно и процент занятых в экономике иметь соответствующий и что бы все своевременно и в полном объёме выплачивали пенсионные отчисления. Но я думаю с тем уровнем безработицы и нищенскими зарплатами это тухлый вариант.
В текущий момент пенсионеры получают в основном солидарную пенсию, мы еще даже не перешли к накопительной, перейдем, тогда будет еще "интересней". Сейчас фактический десять процентов от оклада лежат мертвым грузом, если бы они были бы в виде налогов, то работали бы на страну. Если в стране безработица и нищенские зарплаты, страдают все, и без разницы какая пенсионная система, при накопительной даже хуже.