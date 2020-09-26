Раскрыты зарплаты Соловьева, Киселева, Скабеевой и других российских телеведущих

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Гость 25 Сентября 2020 в 22:39:05
Ведущая программы «Действующие лица» на «России» Наиля Аскер-Заде заработала 6,5 миллиона рублей, это сумма средних пенсий 38 россиян. Сотрудник РЕН ТВ Андрей Добров получил почти 7 миллионов рублей (сумма выплат 41 пенсионеру) за ведение авторской передачи «Добров в эфире». Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян за работу над шоу «Своя правда» на НТВ получал 12,2 миллиона рублей — как 72 пенсионера.
Пара ведущих ток-шоу «60 минут» на «России 1» Евгений Попов и Ольга Скабеева получают примерно по 12,8 миллиона рублей каждый. В издании подсчитали, что это доходы 150 пенсионеров на двоих. Их заработки складываются из двух источников: выплат от телеканала «Россия», а также его головного госхолдинга ВГТРК.
В разы больше зарабатывает их коллега Владимир Соловьев. Его официальный годовой доход составляет 52,6 миллиона рублей (как у 310 пенсионеров вместе взятых). В эту сумму включены поступления от «Радио России» за эфиры, телеканала «Россия» за передачи и личной фирмы Соловьева «СВ Консалтинг».
В тройку вошли главный редактор канала RT Маргарита Симоньян и ее супруг, ведущий НТВ Тигран Кеосаян. По данным The Insider, официальная зарплата Симоньян в МИА «Россия сегодня» составляет 20,4 миллиона рублей, в АНО «ТВ-Новости» (юрлицо RT) — 16 миллионов. В общей сложности их доход оценен в 156 миллионов рублей. При этом ведущий Первого канала Артем Шейнин получал в год почти 100 миллионов рублей (как 587 пенсионеров вместе взятых). Большинству зрителей он известен по шоу «Время покажет».
Ранее сообщалось, что на российском телевидении зарплата сотрудника без опыта работы составляет не менее 40 тысяч рублей. При этом постепенно эта сумма может дойти до 200 тысяч рублей. Отмечалось, что доплата за «звездность» может быть самой разной.
https://lenta.ru/news/2020/09/24/dohody/
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 26.09.2020 в 01:15:44 # 763899
Наверно кому-то это надо, поэтому так высоко оценивает их болтовню.
Ара горный 26.09.2020 в 03:21:42 # 763900
Ну и есть предметы гордости и самодовольства. Набор стандартен: Победа, Крым наш, космос, армия, оборонная промышленность, ВВХ царь. Вся эта камарилья непокладая губ, надрывая пуканы льет с экранов тонны инфодерьма забивая им головы телезрителей. Основной контингент лица зв 40 лет и пенсионеры. Основа путенской вертухали власти.