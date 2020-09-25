Приватизационный рестарт

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GoodZone 25 Сентября 2020 в 22:47:35
Вначале брифинга он подчеркнул, что продажа таких важных для населения объектов как «Казпочта» и «Казахтелеком» будет осуществлена с условием сохранения стратегического контроля государства.
- «Казпочта» является важным социально-экономическим активом, поэтому мы предполагаем, что в ходе привлечения инвестора особый упор будет делаться на видение нового инвестора по развитию компании и требованию к исполнению так называемых универсальных почтовых услуг. Это позволит понять траекторию развития Казпочты и главное учесть наиболее важные для населения виды услуг и их стоимость, - выделил Туткушев.
Он отметил, что способ прямой адресной продажи «Казпочты» согласован с правительством и утвержден Советом директоров Фонда. Срок приватизации намечен на 2021 год.
Напомним, что летом из-за пандемии «Самрук-Казына» временно отказался от выставления на конкурсы оставшихся в списке приватизации 8 крупных активов до стабилизации ситуации на мировых рынках. Сроки всех продаж сдвинулись на 2021-2023 годы. Но как выяснилось, первая сделка в рамках возобновления приватизации состоится раньше.
- В последнее время наблюдается определенная стабильность на фондовых рынках, инвестиционная активность начинает расти, поэтому Фонд до конца 2020 года планирует вернуться в активную фазу подготовки к приватизации крупных активов. И до конца этого года предполагается осуществить продажу 10 процентов акций «Казахтелекома» ЕНПФ, - заявил спикер.
Сегодня «Самрук-Казына» владеет 51 процентом акций этой компании, но после продажи «Казахтелеком» перестанет быть квазигосударственной компанией. Однако, как заявил Туткушев, государство сохранит стратегический контроль как акционер.
К слову, из всех крупных компаний, выставляемых ФНБ на приватизацию, в прежние сроки успело пройти только IPO «Казатомпрома». В ноябре 2018 года он успешно разместил на рынок 15 процентов своих акций. В ряду других инвесторов, Нацбанк приобрёл в портфель ЕНПФ депозитарные расписки нацкомпании на сумму 150 млн долларов, что принесло ЕНПФ доход в 21 млрд тенге.
Что касается сроков остальных крупных госпредприятий, то в 2021 году на IPO также выведут «Самрук-Энерго». Учитывая значимость компании для энергетической и угольной отрасли, а также привлекательность актива для инвесторов Ержан Туткушев подчеркнул, что приватизация «Самрук-Энерго» будет вестись в соответствии с обновленным планом приватизации активов Фонда и согласовываться с правительством. Журналисты спросили, чувствует ли Фонд давление от олигархических группировок, заинтересованных в приобретении компании?
- Мы еще не дошли до этапа переговоров с инвесторами, но я хотел бы отметить, что несмотря на какие-либо интересы мы будем исходить в первую очередь из интересов государства и руководствоваться действующим законодательством Казахстана. И это позиция руководства Фонда! – ответил он.
На 2022 год намечены IPO «КазМунайГаза» и «Эйр Астаны», приватизация «Тау-Кен Самрук» и «Qazaq Air». А в 2023 году на IPO выйдет «КТЖ».
https://time.kz/news/economics/2020/09/25/privatizatsionnyj-restart
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