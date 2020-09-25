Бедных становится больше

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Гость 26 Сентября 2020 в 23:36:32
Во втором квартале 2020 года величина ПМ была 32 600 тенге, в результате население, оказавшееся за чертой бедности, составило почти 1,1 млн человек. В рассматриваемом периоде сохранялась заметная разница показателей в городской и сельской местности: горожан с доходами ниже ПМ было 4,2 процента против 7,8 процента на селе.
Наибольшее значение уровня бедности зарегистрировано в Туркестанской (12,8 процента), Северо-Казахстанской (7,4), Жамбылской и Кызылординской (по 6,9), а также в Акмолинской (6,7 процента) областях. В этих пяти регионах проживали с доходами ниже ПМ 481,8 тысячи человек.
Наименьший уровень бедности зафиксирован в столице (1,4 процента), а также в Карагандинской (2,4) и Атырауской (3,1 процента) областях.
Аналитики заметили, что в Алматы и Шымкенте уровень бедности населения превышает среднереспубликанское значение: в первом городе доля населения с доходами ниже ПМ составила 6,2 процента (годом ранее - 2,6), во втором - 6,4 (годом ранее - 3,1 процента). Рост этих показателей аналитики связывают с последствиями коронакризиса.
К слову, годом ранее во втором квартале число бедных в стране составило 4,3 процента.
Тогжан ГАНИ, Нур-Султан
https://time.kz/articles/zloba/2020/09/25/bednyh-stanovitsya-bolshe
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