Казахстан завершил проект по выводу газопровода "Бейнеу - Бозой - Шымкент" на полную мощность

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danilov 26 Сентября 2020 в 23:56:52
В рамках основной задачи - вывести пропускную способность газопровода на пиковую мощность в 15 млрд кубометров в год были построены три других компрессорных станции. Теперь Казахстан способен гарантировать стабильные поставки природного газа с месторождений в Западном Казахстане в южные регионы страны.
Увеличение пропускной способности газопровода позволило нарастить объем экспорта казахстанского газа в КНР. Этот газ поставляется за рубеж через трансазиатский магистральный газопровод "Центральная Азия - Китай".
Справочно: Газопровод "Центральная Азия - Китай" берет начало на границе Туркменистана и Узбекистана, проходит по территории Узбекистана и Казахстана и пересекает китайскую границу в КПП Хоргос.
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