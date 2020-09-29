Siemens больше не будет заниматься производством энергооборудования

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danilov 29 Сентября 2020 в 07:49:26
Мюнхенский электротехнический гигант с более чем 170-летней историей решил распрощаться с таким традиционным направлением своего бизнеса, как производство турбин, так как оно представляется все менее перспективным в условиях ускоряющейся декарбонизации мировой экономики - отказа от использования ископаемых энергоносителей с целью защиты глобального климата. Так, в Европе практически прекратилось строительство новых угольных электростанций, а в мире - замедляется.
За неделю до выхода на биржу новой компании Siemens Energy ее главный конкурент, американская корпорация General Electric, объявила, что больше не будет участвовать в сооружении угольных электростанций и сосредоточится на выпуске оборудования для возобновляемой энергетики. Таким же путем намерена пойти и Siemens Energy.
Вместе с производством турбин Siemens отказался и от выпуска ветрогенераторов, конкретно - от доли в 67% в германо-испанском совместном предприятии Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE). Оно имеет 40-летний опыт установки ветряков на суше и вот уже почти три десятилетия сооружает морские ветропарки, но в данный момент несет убытки.
Siemens пока не продал дочернюю фирму - он отдал ее на биржу. В эти выходные всем акционерам Siemens на каждые две акции просто выдали по одной акции Siemens Energy.
В результате с 28 сентября в свободном обращении находятся 55% ценных бумаг новой компании, и их владельцы вольны держать их или продавать. У материнского концерна остаются чуть больше 35%, у пенсионного фонда Siemens еще почти 10%. И тот, и другой собираются со временем реализоваь часть этих активов с тем, чтобы у штаб-квартиры в Мюнхене сохранился блокирующий пакет в 25%.
По данным газеты Handelsblatt, Siemens Energy может стать одним из поставщиков оборудования по сжижению газа для проекта "Арктик СПГ-2", который НОВАТЭК реализует на севере Западной Сибири. Так что традиционное для материнского концерна энергетическое сотрудничество с Россией новая компания в той или иной форме наверняка продолжит.
http://www.finmarket.ru/database/news/5321592