Турция - экономика в кризисе: страна перед валютной катастрофой

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 29 Сентября 2020 в 20:59:37
Собственные резервы Банка Турции пришли почти к нулю. Продавать больше нечего, лира полетела вниз, и в ближайшие месяцы может случиться резкая девальвация. При этом внешний долг страны достиг почти $130 млрд, и, если не удастся его пролонгировать, это грозит дефолтом уже в ближайший год.
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 30.09.2020 в 00:54:41 # 764079
В 1970-1980 экономика Болгарии была больше турецкой.
Восток и юг Турции очень бедный.