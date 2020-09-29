 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Турция - экономика в кризисе: страна перед валютной катастрофой
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 29 Сентября 2020 в 20:59:37
В 2020 году пришёл карантин, который обрушил валютные поступления в страну от туризма и экспорта сельхозпродукции. С июля 2016 года лира упала к доллару в 2,5 раза. В том числе за 2020 год — почти на треть. Летом 2020–го падение турецкой лиры ускорилось. Чтобы держать курс лиры при отрицательной реальной ставке, центробанк Турции постоянно продавал резервы. За этот год они сократились с $74 млрд до $45 млрд. Но из них $44 млрд — это резервы коммерческих банков.
Собственные резервы Банка Турции пришли почти к нулю. Продавать больше нечего, лира полетела вниз, и в ближайшие месяцы может случиться резкая девальвация. При этом внешний долг страны достиг почти $130 млрд, и, если не удастся его пролонгировать, это грозит дефолтом уже в ближайший год.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 29.09.2020 в 21:40:58   # 764069
Но это не мешает туркам вести войну по трем направлениям.
поощрить | покарать
  Konstant 29.09.2020 в 22:27:08   # 764075
Развивает туризм....
поощрить | покарать
  KapitanNemo 30.09.2020 в 00:54:41   # 764079
Турция по-моему всегда бедная была.
В 1970-1980 экономика Болгарии была больше турецкой.
Восток и юг Турции очень бедный.
поощрить | покарать
  КЕДЫ 30.09.2020 в 01:56:40   # 764080
как рупь прям
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь