Монополистов обязали вернуть алматинцам 29 миллиардов тенге

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Гость 30 Сентября 2020 в 18:44:02
Сообщается, что в ходе анализа тарифных смет и инвестиционных программ специалистами Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Алматы выявлены нарушения. По этой причине привлечены к административной ответственности 20 субъектов естественных монополий, наложен штраф в размере 34 миллионов тенге.
Сообщается, что общая сумма возврата потребителям составит 29 миллиардов тенге, в том числе:
в сфере перекачки нефти по системам магистральных трубопроводов - 28,9 миллиарда тенге;
в сфере подъездных путей - 15,04 миллиона тенге;
в сфере водоснабжения - 18,96 миллиона тенге;
в сфере водоотведения - 8,35 миллиона тенге;
в сфере передачи электрической энергии - 4,81 миллиона тенге;
в сфере теплоснабжения - 11,97 миллиона тенге;
в сфере транспортировки газа по магистральным и газораспределительным трубопроводам - 32,81 миллиона тенге.
Также на сегодняшний день принимаются соответствующие меры реагирования в отношении ряда субъектов естественных монополий за то, что те не исполнили тарифные сметы, инвестиционные программы и не предоставили отчеты.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/monopolistov-obyazali-vernut-almatintsam-29-milliardov-tenge-415632/
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