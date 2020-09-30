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Экономика
Монополистов обязали вернуть алматинцам 29 миллиардов тенге
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Гость 30 Сентября 2020 в 18:44:02
Монополистов обязали вернуть 29 миллиардов тенге потребителям Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ.

Сообщается, что в ходе анализа тарифных смет и инвестиционных программ специалистами Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Алматы выявлены нарушения. По этой причине привлечены к административной ответственности 20 субъектов естественных монополий, наложен штраф в размере 34 миллионов тенге.

Сообщается, что общая сумма возврата потребителям составит 29 миллиардов тенге, в том числе:

в сфере перекачки нефти по системам магистральных трубопроводов - 28,9 миллиарда тенге;

в сфере подъездных путей - 15,04 миллиона тенге;

в сфере водоснабжения - 18,96 миллиона тенге;

в сфере водоотведения - 8,35 миллиона тенге;

в сфере передачи электрической энергии - 4,81 миллиона тенге;

в сфере теплоснабжения - 11,97 миллиона тенге;

в сфере транспортировки газа по магистральным и газораспределительным трубопроводам - 32,81 миллиона тенге.

Также на сегодняшний день принимаются соответствующие меры реагирования в отношении ряда субъектов естественных монополий за то, что те не исполнили тарифные сметы, инвестиционные программы и не предоставили отчеты.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/monopolistov-obyazali-vernut-almatintsam-29-milliardov-tenge-415632/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shlenchak 30.09.2020 в 23:00:21   # 764136
Я что то не правильно прочитал? Что то хотят вернуть населению? Типа на 500000 семей алматы по 38 тенге за воду, электричества по 8 тг на семью и тд? Или у меня уже совсем крыша съехала от государственной щедрости?!
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