Путин поручил запретить с 2022 года экспорт необработанной древесины

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danilov 01 Октября 2020 в 13:18:35
"Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Так, как и было предложено вице-премьером", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса.
Он подчеркнул, что нужно поставить жесткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины."Много раз уже об этом говорим, много раз. Но для этого следует еще активнее использовать современные, цифровые технологии, запустить федеральную информационную систему лесного комплекса, включающую государственный лесной реестр в электронной форме по общим для всех субъектов Федерации правилам", - сказал президент.
"В единой системе должен производиться учет древесины и сделок с ней. Сегодня же звучало: сделки - на один объем, а вырубка - на другой объем. Сделать это нужно для того, чтобы было возможно проследить всю цепочку: от рубки леса до изготовления готовой продукции и её вывоза за пределы Российской Федерации", - добавил он.
По мнению Путина, это позволит ликвидировать всякого рода лазейки, серые схемы, избавиться от криминальной составляющей лесного бизнеса и сделать более удобной работу добросовестных компаний и предприятий.
"В пилотном режиме система учета древесины и сделок с ней должна заработать с 1 января будущего года, а с 1 июля её использование должно стать обязательным", - сказал он.
https://www.interfax.ru/russia/729276
В Финляндии назвали «неприятным» решение Путина о запрете вывоза древесины
«Это неприятное решение, которое создает большую неопределенность для производственной среды, что отражается на всех других видах деятельности», — отметил представитель ассоциации лесной промышленности Финляндии Юха Палокангас.
Как отмечает Агентство Прайм, после заявления президента акции крупнейших финских гигантов деревообработки Stora Enso, UPM и Metsä стали дешеветь бирже Nasdaq Helsinki.
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