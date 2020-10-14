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Экономика
Казахстан возьмет кредиты у азиатских банков на борьбу с COVID-19
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danilov 14 Октября 2020 в 11:07:29
Казахстан возьмет кредиты у Азиатского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций на борьбу с коронавирусной инфекций, передает корреспондент zakon.kz.

Законопроекты "О ратификации Соглашения о займе между Казахстаном и Азиатским Банком Развития" и "О ратификации Соглашения о займе между Казахстаном и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций" были внесены в Мажилис постановлением Правительства.

Заемные средства будут привлечены для поддержания комплекса антикризисных мер, направленных на обеспечение стабильности социально-экономической обстановки в рамках мероприятий по противодействию распространения короновирусной инфекции, - сказала председатель Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Гульжана Карагусова.
Она отметила, что заключения по законопроектам будут подготовлены до 9 июня 2021 года.

https://www.zakon.kz/5043848-kazahstan-vozmet-kredity-u-aziatskih.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  DuMoH 14.10.2020 в 11:18:51   # 764847
и это нефтедобывающая страна!
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  Рулон Обоев 14.10.2020 в 11:27:52   # 764848
А где лярды которые в начале года запустили на борьбу с короной? По ним уже отчитались?
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  GoodZone 14.10.2020 в 11:45:07   # 764850
Цитата: Рулон Обоев от 14.10.2020 05:27:52
А где лярды которые в начале года запустили на борьбу с короной? По ним уже отчитались?


Отвечу на ваш вопрос классикой


Как говорится "ловкость рук ног и никакого мошенничества" !
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