Капитализация рынка акций Китая превысила $10 трлн, поставив рекорд

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danilov 15 Октября 2020 в 23:02:27
По данным агентства Bloomberg, рыночная стоимость всех акций компаний, торгующихся на биржах Шанхая и Шэньчжэня, по итогам торгов во вторник составила $10,08 трлн. Это выше показателя в $10,05 трлн, который был установлен в июне 2015 года, непосредственно перед тем, как на фондовом рынке КНР произошел исторический обвал, спровоцированный опасениями существенного замедления экономики, в результате которого китайские акции потеряли половину своей стоимости.
Капитализация китайского фондового рынка акций начала приближаться к уровням 2015 года еще в июле, отмечает Bloomberg, однако правительство приняло необходимые меры, чтобы остановить спекулятивное ралли. В понедельник стоимость китайского рынка акций впервые с 2015 года преодолела отметку в $10 трлн.
"Инвесторы ищут возможности роста, но считают их весьма ограниченными в других местах, поэтому они видят огромный потенциал в Китае", - отмечает Крейг Кобен, соруководитель отдела глобальных рынков капитала Азиатско-Тихоокеанского региона Bank of America.
Индекс CSI 300, в расчет которого входят крупнейшие компании с листингом в Шанхае и Шэньчжэне, снизился на 0,66% по итогам торгов в среду. С начала года он повысился примерно на 17% по сравнению с ростом американского фондового индекса S&P 500 на 9%. Этому отчасти способствовал оптимизм в отношении восстановления экономики КНР после пандемии коронавируса, которое идет более быстрыми темпами, чем в США.
Китайский фондовый рынок занимает второе место в мире по капитализации, хотя и значительно уступает американскому рынку акций, рыночная стоимость которого составляет около $39 трлн.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен, по итогам торгов во вторник на "Московской бирже" составила 43,914 трлн рублей ($570,140 млрд по официальному курсу ЦБ РФ). На 30 декабря 2019 года капитализация составляла 48,619 трлн рублей, то есть с начала года показатель снизился на 9,68%.
https://www.finmarket.ru/news/5332413
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