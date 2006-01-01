Среднюю зарплату врача планируют поднять до 550 тысяч тенге
danilov 16 Октября 2020 в 14:18:23
"Главой государства поставлена задача довести соотношение средней зарплаты врача к средней зарплате в экономике в 2,5 раза к 2023 году. Необходимо поднять статус врача и в целом медицинского работника за счет системы мер социальной поддержки. Согласно государственной программе развития здравоохранения на 2020-2025 годы, предусмотрено увеличение зарплаты. Ожидаемая зарплата составит 550 тысяч тенге. На сегодня средняя заработная плата врача составляет 258 708 тенге", — сообщил на брифинге генеральный директор Республиканского центра развития здравоохранения Канат Тосекбаев.