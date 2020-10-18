Успешное IPO в Лондоне сделало бизнесменов из Казахстана миллиардерами

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портфил 18 Октября 2020 в 19:41:58
В первый день торгов на Лондонской фондовой бирже стоимость акций подскочила на 32%, в результате чего Kaspi.kz стала самой дорогой публичной компанией Казахстана — ее рыночная капитализация составила $6,5 млрд.
Для сравнения — это больше, чем оценка «Яндексом» всей TCS Group, которую IT-гигант планирует приобрести за $5,48 млрд. По данным Yahoo Finance, рыночная капитализация российской компании на 15 октября составляет $4,82 млрд.
Успешное IPO сделало владельцев Kaspi Вячеслава Кима и Михаила Ломтадзе миллиардерами: по данным Bloomberg, до листинга Ким владел 32% акций компании, а Ломтадзе — 26%. Еще одним крупным акционером Kaspi является фонд Baring Vostok, которому до листинга принадлежало 35% бумаг финтеха.
При цене IPO в $33,75 это значит, что состояние Кима составило $1,9 млрд, а Ломтадзе — $1,8 млрд. В мае 2019 года казахстанская версия журнала Forbes оценивала состояние Кима в $415 млн, с этим состоянием он занимал 15-е место в списке 50 богатейших бизнесменов Казахстана. В новой редакции рейтинга он, так же как и Ломтадзе, может войти в топ-10.
Собранные в ходе IPO деньги поступили им, поскольку Kaspi не проводила допэмиссии, а все проданные акции ранее принадлежали Киму, Ломтадзе и другим акционерам, указывает Bloomberg.
Kaspi.kz управляет тремя платформами — Payments, Marketplace и Fintech, — интегрированными в мобильное приложение. В состав группы также входит Kaspi Bank. Компания стала одним из бенефициаров мер социального дистанцирования, вызванного пандемией коронавируса. В первой половине 2020 года чистая прибыль Kaspi подскочила на 50%, а число пользователей ее мобильного приложения за год выросло на 72%, до 7,8 млн юзеров ежемесячно.
Kaspi планировала провести IPO в прошлом году, однако отказалось от этих планов. Размещение стало первым для казахстанских финансовых компаний в Лондоне с момента IPO Альянс Банка в 2007 году.
Автор
Глеб Каланов
https://quote.rbc.ru/news/article/5f88586b9a79473c49d5caa7
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: satelinks от 18.10.2020 15:12:44
А ведь каспи банк ничего нового иновационного не придумал. Идею с переводами взяли с китайского wechat. А их маркетплейс аналог amazon или российского wildberries, только они добавили возможность приобрести товар в кредит через их банк
А ведь каспи банк ничего нового иновационного не придумал. Идею с переводами взяли с китайского wechat. А их маркетплейс аналог amazon или российского wildberries, только они добавили возможность приобрести товар в кредит через их банк
Как не сделали, если по Вашим же словам собрали все услуги воедино. И все на платформе своего банка. Взяли и сделали потребительский рынок своим.
Ведь безналичный расчет повсеместно не за горами из-за панедмии и KaspiGold занял лидирующий позицию на этом рынке.
Так что думаю, они сделали очень много и инновационного для нашего Казахстана.
P.S. Знаем реальных владельцев этого банка и под стратегический контроль безналичный перевод взят в нашей стране. Вот здесь ничего нового)
alpha_portal 18.10.2020 в 23:59:59 # 765064
Ничего не сделали? А что сделал каждый из вас в этих масштабах?
Нормальный банк с нормальным продуктом. Если люди бездумно набирают нахрен не нужную тезнику а потом не могут платить - это отдельная история.
По мне так очень удобный магазин. Пусть и завышены цены на процент банка, все равно удобно найти товар подешевле.
В любом случае альтернатив нет. Так что лучше в КЗ пока еще никто не сделал и вряд ли сделает.
"С Kaspi Gold на остаток денег начисляется 10% годовых Бонуса, который рассчитывается на ежедневный остаток и начисляется один раз по итогам месяца." 2016 год.
А 2020 что? Куда делся кешбек на остаток, ну не 10, ну хоть какой-то процент? В связи с пандемией дали загнанным в кредит вздохнуть? Нет, ни одной тенге не скинули, и не все брали кредит на хрень типа яблокофона.
Картоматы поставили. А нафига он нужен, если идут бесконтактные платежи через смарт либо р2р переводами, либо через POS-терминалы через NFC, у кого телефон поновее, или так любимыми Каспи QR-кодами, и в обоих случаях пластик просто не требуется, достаточно виртуалки. Но Каспи не хочет ни в какую подвязываться к платежным системам типа яблокопей, самсапей и им подобным. Под себя гребет.
Ломтадзе, не спорю, талантливый менеджер, но где-то его банк начал зарываться, а как гласит народная мудрость, чем выше взлетел, тем больнее падать.