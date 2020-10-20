ФРС США пока не приняла окончательного решения по цифровой валюте

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danilov 20 Октября 2020 в 11:38:17
"Для Соединенных Штатов важнее, чтобы все [вокруг решения о введении в стране цифровой валюты] было правильно, чем быть первыми [в этом деле], - отметил глава финрегулятора. - Мы стремимся тщательно и вдумчиво оценить потенциальные затраты и преимущества цифровой валюты для экономики и платежной системы США. Мы еще не приняли решение о введении цифровой валюты". Он указал на необходимость дальнейшей работы и "масштабных консультаций" с заинтересованными сторонами, перед тем как принять окончательное решение.
ФРС отказалась от своего ранее осторожного подхода к цифровой валюте, начав изучение возможности ее введения в США. По данным Пауэлла, около 80% центробанков по всему миру также изучают эту возможность. "Существует ряд факторов, с помощью которых цифровая валюта может улучшить платежную систему, и именно эта область в первую очередь вызывает у нас интерес", - пояснил глава ФРС. В свою очередь принимавшая участие в видеоконференции директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отметила: "Цифровые валюты центральных банков могут помочь совершать международные платежи быстрее, дешевле и инклюзивнее. Технологический прогресс и возобновление международного сотрудничества могут привести к столь необходимым изменениям".
Ранее заместитель министра финансов США Джастин Музинич сообщил, что Минфин вместе с ФРС изучает вопрос создания собственной цифровой валюты. На прошлой неделе глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что весьма серьезно рассматривает возможность запуска официальной европейской цифровой валюты - цифрового евро, но окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Она также добавила, что цифровой евро "ни в коем случае" не должен заменить наличные деньги, а "лишь дополнить" их.
https://tass.ru/ekonomika/9757371
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