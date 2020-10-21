238 млрд тенге дополнительно выделят из бюджета на вторую волну КВИ

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danilov 21 Октября 2020 в 14:22:17
Основной задачей уточнения стало оказание материальной поддержки медицинским работникам и принятие упреждающих мер по возможной второй волне распространения COVID-19. Для решения данных задач предусмотрены дополнительные расходы в сумме 238,7 млрд тенге, - сказал министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании Мажилиса.
По его словам, расходы будут направлены на выплату доплат медицинским работникам, задействованным в проведении карантинных мероприятий на общую сумму 143,4 млрд тенге. Кроме того, на оплату медицинских услуг в целях недопущения распространения COVID-19 в рамках ГОБМП - 83,2 млрд тенге, и выплату премий сотрудникам органов внутренних дел за участие в противоэпидемиологических мероприятиях - 11,7 млрд тенге.
С учетом предложенного администраторами перераспределения средств предусмотрены расходы в сумме 261,7 млрд тенге на развитие реального сектора экономики и социальной поддержки силовых структур. За счет данных средств планируется реализация ряда мер и проектов, направленных на стимулирование производства, с одновременным улучшением качества жизни и увеличением доходов населения, - добавил глава Минфина.
Кроме того, в рамках уточнения бюджета осуществлено перераспределение средств в связи с образованием и реорганизацией государственных органов в соответствии с Указами Президента. Так, поступления республиканского бюджета увеличены на 185 млрд тенге и составляют 12 трлн тенге. Дефицит республиканского бюджета сохранен на уровне 3,5% к ВВП. Объем расходов республиканского бюджета увеличен на 205 млрд тенге и составляет 14,5 трлн тенге.
https://www.zakon.kz/5044715-bolee-238-mlrd-tenge-dopolnitelno.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Раньше бы сидели и думали как распил замутить...а что ни придумайте везде есть расход...а тут можно прямь все в карман...вот манна небесная снизошла на их и без того ожиревшие головы...
Это уже электро пила.
Бенза пила. Реактивная пила.
Пили сколько хочешь.
Цитата: старик от 21.10.2020 14:46:42Прозит!
Сумма офигенная! Будем здоровы!
Сумма офигенная! Будем здоровы!