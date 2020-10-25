В Казахстане растет производство благородных и цветных металлов

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портфил 25 Октября 2020 в 19:12:10
Среди регионов более половины объёма производства благородных и цветных металлов приходится на два региона: Восточно-Казахстанскую (576,4 млрд тенге) и Карагандинскую область (562,3 млрд тенге).
Наибольшие объемы производства приходятся на предприятия Группы KAZ Minerals и ТОО "Казцинк".
В период пандемии KAZ Minerals удалось не допустить существенных перебоев в производстве и реализации. В первом полугодии 2020 года компания произвела 153,8 тысяч тонн меди, что на 4% больше, чем в первой половине 2019 года. Наибольшую производительность показал Актогайский ГОК в Восточно-Казахстанской области – 67,6 тысяч тонн меди по итогам первого полугодия, на Бозшакольском ГОКе – 60,4 тысяч тонн, на предприятиях Восточного региона и руднике Бозымчак в Кыргызстане – 25,8 тысяч тонн меди.
Вместе с тем, Группа KAZ Minerals расширяет производственные мощности по выпуску меди по завершении строительства второй обогатительной фабрики на Актогай. Ее запуск ожидается в конце 2021 года, позволит удвоить производительность ГОКа и достичь объемов выпуска меди до 170 тысяч тонн в год.
Проекты в сфере ГМК и металлургии занимают основную долю в ссудном портфеле АО "Банк Развития Казахстана" (далее - БРК, Банк, дочерняя организация Холдинга "Байтерек"). Доля проектов в металлургии и ГМК составляет 30,3% (треть) от кредитного портфеля БРК. В прошлом году БРК открыл для KAZ Minerals кредитную линию на реализацию проекта по расширению Актогайского ГОКа на сумму $600 млн сроком до 15 лет. Сотрудничество Банка с KAZ Minerals началось в декабре 2016 года, когда Банк выделил $300 млн для завершения строительства Актогайского ГОКа. В конце 2017 года предприятие достигло уровня проектного производства, после чего было принято решение о строительстве второй обогатительной фабрики, чтобы удвоить мощности. В 2017 году БРК в рамках реализации программы ГПИИР на 2015-2019 годы открыл финансирование ТОО "Казцинк" для строительства Жайремского горно-обогатительного комбината мощностью 5 млн тонн переработки полиметаллических руд в год. Сумма кредита составила 33 млрд тенге сроком на 7 лет при общей стоимости проекта в 400 млн долларов.
ТОО "Казцинк" – крупнейший производитель цинка в Казахстане и мире, занимающийся производством не только цинка, но и таких сопутствующих металлов, как медь, свинец, серебро и золото.
Основные производственные мощности компании сконцентрированы в Восточно-Казахстанской области. Также, для увеличения экспорта продукции ТОО "Казцинк", Банком были предоставлены заемные средства на льготных условиях по программе Нурлы-Жол в сумме 17 млрд тенге сроком на 3 года на производство и экспорт металлического цинка.
Напомним, "Порог" финансирования Банком развития Казахстана инвестпроектов в настоящее время составляет 7 млрд тенге, для пищевой отрасли - 3 млрд тенге. Минимальный размер займа на экспортные операции - 1 млрд тенге.
https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=230B02BC-22DF-EC49-804C-0E667755F5BE
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