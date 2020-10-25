В Омскую область запретили завозить птиц из Казахстана

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портфил 25 Октября 2020 в 19:19:12
С 15 октября на территорию Омской области запретили ввоз из Казахстана живой птицы и продукции птицеводства.
Причиной ограничений стал птичий грипп, который зафиксирован на территории Акмолинской, Павлодарской и Костанайской областей соседней республики, сообщила пресс-служба омского Россельхознадзора.
В связи с этим из указанных областей запрещено завозить живую птицу, инкубационное яйцо, мясо птицы и мясную продукцию из него, корма для птиц, бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц. Исключение из перечисленных случаев составляют корма растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза и продукция с мясом птицы, подверженная обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц, то есть обработке при минимум 70°С.
Также запрещен транзит живой птицы из указанных областей через территорию России.
Ранее аналогичный запрет был наложен с обратной стороны – был запрещен с 26 августа вывоз птицы и продукции птицеводства из Омской области в Казахстан. Данный запрет устанавливало казахстанское министерство сельского хозяйства.
Сейчас на территории Омской области 12 очагов птичьего гриппа. Еще в 14 карантин уже отменен.
https://www.omskinform.ru/news/147143