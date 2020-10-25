Курс турецкой лиры снижается девятую неделю подряд

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 25 Октября 2020 в 21:54:54
Лира рухнула на обеспокоенности инвесторов по поводу слишком мягкой денежно-кредитной политики Центробанка страны после того, как турецкий регулятор принял решение сохранить ключевую ставку. Инвесторы ожидали ее повышения в связи с геополитическими рисками, такими как конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, где Анкара открыто поддерживает Баку, и угроза санкций со стороны США.
В результате турецкая валюта вплотную приблизилась к психологической отметке в 8 лир за доллар, свидетельствуют данные агентства. Инвесторы отмечают, что турецкие власти в попытке поддержать курс потратили валютные резервы быстрее, чем любая другая развивающаяся страна мира. Иностранные держатели турецких ценных бумаг в 2020 году избавились от активов на 13,3 миллиарда долларов, что является рекордом с 2005 года.
https://lenta.ru/news/2020/10/23/lira/
Турция мчится к валютному банкротству
Турция продолжает тонуть в остром валютном кризисе с нехваткой долларовых доходов, истощением резервов и стремительной девальвацией лиры, которая пробивает «дно» за «дном» практически в ежедневном режиме.
На торгах во вторник курс курс турецкой валюты к доллару обновил исторический минимум - 7,67 за доллар. За день лира просела на 0,8%, с начала года - на 29%, а относительной уровней 2015 года обвалилась в 3,5 раза.
Центральный банк Турции, который с 2018 года оказался под прессом президента Реджепа Эрдогана, не спешит повышать ключевую ставку и пытается потушить пожар на рынке, продавая валюту из резервов.
На прошлой неделе агентство понизило и прежде «мусорный» суверенный рейтинг Турции до B2 - уровня Руанды и Уганды и предупредило, что страну ждет «масштабный кризис платежного баланса».
Речь идет о ситуации, когда доходы от экспорта не покрывают расходы на импорт и обязательные платежи за рубеж (в том числе по внешнему долгу), провоцируя нехватку иностранной валюты - сродни той, что переживал в конце 1980х поздний Советский Союз, а сейчас испытывает экономика Венесуэлы.
При практически нулевых резервах внешний госдолг Турции достигает 100 млрд долларов. При этом сам центробанк должен 50 млрд долларов по операциям своп, в рамках которых он привлекает валюту на денежном рынке.
Это означает, что всех валютных резервов банков на счетах в ЦБ не хватит, чтобы расплатиться по долгам регулятора, если тот потеряет возможность пролонгировать сделки, отмечает Moody’s.
Июль турецкая экономика завершила с дефицитом торгового и платежного баланса: доходы от экспорта оказались меньше расходов на импорт на 1,85 млрд долларов.
https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/turciya-mchitsya-k-valyutnomu-bankrotstvu-1029612776
Комментарии, по рейтингу, по дате