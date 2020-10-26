Казахстан представил в Женеве перечень товаров на $275 млн для экспорта

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портфил 26 Октября 2020 в 17:17:36
«Мы проанализировали наши производственные возможности и мировой торговый рынок. Выявили 16 наиболее перспективных для наращивания экспорта секторов на общую сумму более $13,4 млрд», - разъяснил Султанов торговли на брифинге в СЦК в понедельник.
Он добавил, что для каждой страны сформирован свой перечень товаров.
«К примеру, буквально на днях в Женеве я представил перечень из 40 товаров на $275 млн, которые Казахстан мог бы дополнительно поставлять на рынок Швейцарии. Это продукция нефтехимии, пищевой промышленности, машиностроения, металлургии и строительные товары», - отметил министр.
https://kaztag.kz/ru/news/kazakhstan-predstavil-v-zheneve-perechen-tovarov-na-275-mln-dlya-eksporta
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