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Акции Каспи
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danilov 28 Октября 2020 в 22:24:47
Незначительное падение цены акций Kaspi банка произошло на Лондонской бирже на фоне технического сбоя онлайн банкинга.
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
lado
28.10.2020 в 23:26:46
# 765833
посмотрим цены после локапа, не нагнетайте
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lado
29.10.2020 в 00:38:53
# 765840
да и вообще - щас волатильность дикая какая-то на рынке
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