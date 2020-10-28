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Экономика
Акции Каспи
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danilov 28 Октября 2020 в 22:24:47
Незначительное падение цены акций Kaspi банка произошло на Лондонской бирже на фоне технического сбоя онлайн банкинга.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  lado 28.10.2020 в 23:26:46   # 765833
посмотрим цены после локапа, не нагнетайте
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  lado 29.10.2020 в 00:38:53   # 765840
да и вообще - щас волатильность дикая какая-то на рынке
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