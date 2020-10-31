Минимальную гарантированную пенсию планируют ввести в Казахстане.

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портфил 31 Октября 2020 в 20:38:32
Проект изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 18 июня 2014 года № 841 "О Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года" разработан МТСЗН и размещен для публичного обсуждения на платформе "Открытые НПА". Одно из ключевых изменений предполагает введение в РК с 2028 год минимальной гарантированной пенсии вместо существующей базовой.
"Понятие "базовая пенсия" при этом немного расплывчатое. А когда мы говорим о "минимальной гарантированной – это прямое указание в законодательном акте, что у получателя пенсии есть гарантии. Такое определение соответствует международной практике", – уточнила Виктория Шегай.
Изменения коснутся и размера минимальной пенсии, она не будет "упираться в потолок" прожиточного минимума, как это принято для базовой пенсии по действующему законодательству. Минимальная гарантированная пенсия будет зависеть от стажа работы и может превышать прожиточный минимум. При этом для людей с минимальным стажем или без него поправками предлагается повысить уровень минимальной пенсии от действующей нормы в 54% до 70% от прожиточного минимума, а минимальный стаж участия в пенсионной системе при этом предлагается снизить с 10 до 5 лет.
Абсолютно новым для казахстанской пенсионной системы станет, в случае принятия поправок, понятие "отложенной пенсии". Она предусматривается для людей, которые, достигнув пенсионного возраста, продолжают работать и не обращаются за пенсионными выплатами.
"Возможно, человек не желает пока быть в статусе пенсионера и не обращается за выплатами, продолжает работать. Он планирует, например, выйти на пенсию через 10 лет. Мы предлагаем дать Если человек не желает назначаться как пенсионер, не обращается за выплатой и хочет обратиться через пять-десять лет, предлагаем дать ему такую возможность. И когда он обратится за пенсией, за все проработанное после достижения пенсионного возраста необходимо предоставить ему соответствующие выплаты с учетом всех проведенных за прошедший период индексаций. Это будет справедливо", – подчеркнула эксперт МТСЗН.
Проект постановления содержит также предложения по выплате родственникам умершего пенсионера остатка гарантированной суммы и ряд других новелл.
В Министерстве особо подчеркнули, что размещенный на "Открытых НП" проект не является утвержденным законодательным документом, он пока находится в разработке и размещен в открытом доступе для того, чтобы казахстанцы могли с ним ознакомиться и дать свои комментарии и предложения. Свои замечания можно оставить до 12 ноября 2020 года. После этой даты разработчики рассмотрят все отзывы и комментарии. Те конструктивные идеи, которые не противоречат законодательству и принципам пенсионной системы, будут учтены при подготовки окончательного варианта проекта. Доработанная версия также будет размещена на платформе "Открытые НПА".
https://www.kazpravda.kz/news/ekonomika/ot-bazovoi-k-garantirovannoi--kontseptsiu-pensionnoi-reformi-razyasnili-v-mtszn-rk
Комментарии, по рейтингу, по дате
Лично мне показалось, что наши люди, судя по задумке этих законотворцев , настолько тупы, что не понимают - работать и получать пенсион, что может быть прекраснее в сем возрасте!