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Экономика
Порт Курык запускает новую паромную линию
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GoodZone 05 Ноября 2020 в 14:39:56
Порт Курык запускает новую паромную линию, сообщает пресс-служба союза транспортников Казахстана Kazlogistics.

«Порт Курык запускает новую паромную линию Курык- Амирабад/ Энзели (Иран) - Курык. Первый судозаход парома типа ро-ро запланирован на 10-15 ноября текущего года», - говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, первоначально планируется использовать российские суда, на которых могут разместиться до 32 большегрузных автомобиле длиной до 17 м. Стоимость фрахта составляет $1600-1700 в одну сторону.

«Непосредственно в порту Курык построено здание таможенного контроля, на территории порта размещены службы фитокарантинного, ветеринарного и санитарного контроля. Организация работы всех государственных и портовых служб построена по принципу «единого окна», что позволяет избежать потерь времени при въезде и выезде», - пишет пресс-служба.

Отмечается, что автомобильная инфраструктура Курыка полностью готова к приему и оперативному обслуживанию грузов, следующих через порт т в транзитном, а также экспортно-импортном направлениях.

Термин «ро-ро» происходит от английского roll-on/ roll-off (вкатывай-выкатывай) и подразумевает перевозку грузов, погрузка и выгрузка которых совершается без помощи грузоподъемных средств. Груз на самоходном или прицепном транспортном средстве самостоятельно въезжает на палубу парома, баржи или иного приспособленного для этого судна, а затем выезжает на берег в порту назначения.

По сообщению КазТАГ
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Yerla 05.11.2020 в 17:50:03   # 766216
знаю.. знаю.. этот Курык.. Отличная новость..
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  старик 05.11.2020 в 20:11:40   # 766220
Очень давно пересекал Каспий из Баку в Красноводск , вместе с машиной на пароме. Тогда были задействованы паромы серии "союзные республики" :Советский Таджикистан, Советский Узбекистан и далее по списку. Перевозили эти типовые комфортабельные паромы один ж.д состав и где то 250-300 автомобилей и как раз по принципу "ро-ро". Интересно кому они достались после распада?
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