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GoodZone 05 Ноября 2020 в 14:39:56
«Порт Курык запускает новую паромную линию Курык- Амирабад/ Энзели (Иран) - Курык. Первый судозаход парома типа ро-ро запланирован на 10-15 ноября текущего года», - говорится в сообщении во вторник.
Как уточняется, первоначально планируется использовать российские суда, на которых могут разместиться до 32 большегрузных автомобиле длиной до 17 м. Стоимость фрахта составляет $1600-1700 в одну сторону.
«Непосредственно в порту Курык построено здание таможенного контроля, на территории порта размещены службы фитокарантинного, ветеринарного и санитарного контроля. Организация работы всех государственных и портовых служб построена по принципу «единого окна», что позволяет избежать потерь времени при въезде и выезде», - пишет пресс-служба.
Отмечается, что автомобильная инфраструктура Курыка полностью готова к приему и оперативному обслуживанию грузов, следующих через порт т в транзитном, а также экспортно-импортном направлениях.
Термин «ро-ро» происходит от английского roll-on/ roll-off (вкатывай-выкатывай) и подразумевает перевозку грузов, погрузка и выгрузка которых совершается без помощи грузоподъемных средств. Груз на самоходном или прицепном транспортном средстве самостоятельно въезжает на палубу парома, баржи или иного приспособленного для этого судна, а затем выезжает на берег в порту назначения.
По сообщению КазТАГ
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