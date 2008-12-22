Не голодаем - недоедаем

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GoodZone 05 Ноября 2020 в 11:13:09
Режим ЧП и длительный карантин из-за COVID-19 наглядно показал: продовольственный рынок страны (очень болезненно для казахстанцев) зависит от импортной продукции. И ладно, если бы речь шла об авокадо или лобстерах. Но ведь в страну завозят даже яблоки и томатный концентрат!
Руководитель отдела аналитики и реализации программ палаты предпринимателей Алматы Даулет АСЫЛБЕКОВ в разговоре с нами как-то обронил почти невероятное: во время минувшего (или все никак не проходящего?) коронакарантина в регионе снизилось производство пищевых товаров. Одна из веских причин - прекратились поставки в Казахстан (чего бы вы думали?) томатного концентрата из Китая! В итоге одно из ключевых предприятий агроотрасли простаивало целях пять месяцев.
Эксперты утверждают: Казахстан импортирует 42 процента необходимого ему объема яблок. Очень многие концентрированные фруктовые пюре для производства местных соков тоже импортируются. Неужели мы настолько деградировали, что уже не способны выращивать томаты и яблоки? Это ведь не кокосы или какая-нибудь там... маракуйя.
- Дело в том, что у крупных производителей довольно высокие требования к качеству сырья, в том числе к постоянству этого качества. А для обеспечения постоянства нужны серьезные инвестиции. Далеко не все поставщики, к сожалению, готовы инвестировать с долгосрочной перспективой прибыли. Их можно понять - рынок очень волатилен, - поделилась с нами “секретами” сельхозпроизводства представитель одной из казахстанских компаний Александра АККИРМАН.
После пока еще памятного расширенного заседания правительства, состоявшегося в июле с участием президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА, отметившего слабость продовольственного обеспечения страны, чиновники от сохи вроде бы засуетились. Для обеспечения продовольственной безопасности было дополнительно выделено более 32 млрд тенге. В сентябре на заседании кабмина министр сельского хозяйства Сапархан ОМАРОВ заявил, что Казахстан сейчас полностью обеспечен собственными картофелем, огурцами, свеклой, рисом, гречневой крупой, бараниной, яйцами, мукой, хлебом, макаронами, молоком и солью. Почти полностью в наличии томаты, морковь, капуста, лук, перец, говядина, конина, свинина, кисломолочные продукты, сливочное масло.
Кроме того, на недавней конференции, посвященной продовольствию, руководитель управления стратегического планирования Минсельхоза Айхан СУЛТАН поделился результатами анализа: из 30 основных продовольственных товаров импортируют в страну только шесть. Это мясо птицы, сыры и творог, яблоки, колбасные изделия, рыба, сахар.
Казалось бы, вот теперь почти все свое, отечественное! А значит, не должно быть дорогое: нет тут больших затрат на авиа- или ж/д-доставку товаров, на хранение, на длинную цепь посредников. Заживем-зажируем!.. Только пока рано радоваться: на днях, в конце октября, замдиректора департамента внутренней торговли Минторговли и интеграции Ерлан ЕШНАЗАРОВ заявил, что социально значимые продукты подорожали в Казахстане с начала года на 4,2 процента. Причем порядка 90 процентов от общего ценового роста пришлось на время ЧП в стране. Однако, как утверждает эксперт, с мая цены стали стабилизироваться, а потом даже падать. Дай-то бог - услышь, Всевышний!
Правда, часто ожидание цены не совпадает с ценовой действительностью: мы слышим о снижении, а когда приходим в магазины и супермаркеты, не замечаем, как глаза едва не выпрыгивают из орбит: как же все подорожало! Причем не только импортное, но и отечественное. И это на фоне падения доходов населения.
Директор Центра стратегических разработок и устойчивого развития АО “Институт экономических исследований” Бахытгуль ХАМБАР на той же продовольственной конференции поделилась наблюдением: в классическом понимании казахстанцы сегодня не голодают, а недоедают.
- Какие ассоциации у людей возникали раньше при слове “голодный”? Представляли человека, который вообще ничего не ел. Такое положение и осталось в некоторых странах. Однако в Казахстане в последнее время мы воспринимаем голод как недоедание. Это не просто личная проблема отдельного индивидуума. Это проблема уже экономического масштаба, ведь голодный человек не может полноценно работать!
С 2015 года во всем мире увеличивается количество голодающих. Причины разные: и увеличение численности населения, и экономический кризис, и пандемия. Для ликвидации голода к 2030 году необходимы значительные инвестиции в сельские регионы. Хотя в Казахстане официально количество голодающих составляет менее 2,5 процента, критическим остается вопрос скрытого голода: неполноценное питание, ожирение. Ведь многие люди полнеют от избытка макарон и хлеба, которые дешевы и составляют практически все их питание! Другая проблема - разрыв между регионами: сельская бедность превышает городскую почти в три раза. А если учесть, что в селах проживает примерно половина населения Казахстана, проблема приобретает угрожающий масштаб! - констатировала эксперт.
Но нас, казахстанцев, измором не возьмешь! Мы люди сердобольные, готовы последнюю горбушку делить пополам с ближним. Неравнодушные люди и благотворительные фонды доставляют малоимущим продуктовые корзины, в социальных сетях скидываются им кто сколько сможет, а также на банковские карты, не говоря уже о подношениях наличными. Было дело, когда доставляли продуктовые корзины малоимущим и местные акиматы. Одним словом, асар!
Однако пробелы правительства не должны восполнять люди из своих и так небольших зарплат. Конечно, можно сослаться на пособие от государства - адресную социальную помощь и все такое, но этих средств недостаточно для качественного питания.
И все же надежда на охлаждение проблемы недоедания есть! Надежда ведь всегда - или почти всегда - умирает последней. Глава офиса продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Казахстане Кайрат НАЖМИДЕНОВ рассказал “Времени”:
- Мы достаточно тесно работаем с Минсельхозом и другими госорганами по разработке нового национального проекта по развитию агропромышленного комплекса в Казахстане на 2022-2026 годы. Проект будет способствовать снижению уровня бедности на сельских территориях, что позволит им получить расширенный и равноправный доступ к производственным ресурсам и услугам, а также к рынкам.
По словам Нажмиденова, основная задача сейчас - достичь устойчивости сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. Что ж, поживем - увидим. Когда-нибудь ожидание и реальность должны совпасть.
Екатерина ТИХОНОВА
https://time.kz/articles/territory/2020/11/03/ne-golodaem-nedoedaem
Правительство в ответ на опасения депутатов мажилиса по поводу голодных бунтов заявило о 100-процентом наличии продуктов
“Мониторинг обеспеченности внутреннего рынка ведется по 29 основным видам продовольственных товаров. Из них по 12 товарным позициям внутренний рынок обеспечен на 100 процентов и более. По 11 продовольственным товарам обеспеченность составляет 80 процентов и более. Это достаточный уровень самообеспеченности по классификации продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН”, - сообщил премьер-министр Аскар МАМИН, отвечая на депутатский запрос.
При этом по оставшимся шести продовольственным товарам (мясо птицы, колбасные изделия, сыр и творог, яблоки, сахар и рыба), по его словам, ведется работа по наращиванию производства и насыщению внутреннего рынка отечественной продукцией.
“На сегодняшний день подготовлен проект комплексного плана по насыщению внутреннего рынка отечественной продукцией на 2021-2023 годы. Определен конкретный пул инвестиционных проектов по каждому направлению”, - заверил глава правительства.
Как отметил руководитель кабмина, “на рост цен продовольственных товаров влияют многие факторы, не зависящие от объемов производства. “Среди них отсутствие на продовольственном рынке налаженных каналов сбыта, неразвитая логистическая цепочка, большое количество посредников и дистрибьюторов с разными торговыми наценками и другие”, - перечислил премьер.
В целях создания инфраструктуры для развития современной торговой системы, обеспечивающей насыщение рынка качественной продукцией и продовольственную безопасность, проводится работа по формированию национальной товаропроводящей системы путем создания сети оптово-распределительных центров (ОРЦ), отметил Мамин.
30 сентября мажилисмены заявили о том, что в условиях ожидания новой волны коронавируса и иных возможных ЧС, учитывая цикличность капиталистической экономики, высокую зависимость от импорта, блокировку карантином движения товаров и услуг, необходимо вернуться к закону о мобилизационной подготовке и мобилизации в части выработки механизма формирования госрезерва, “в первую очередь продуктов питания”. “В сегодняшней ситуации это надо рассматривать как упреждение возможных голодных бунтов. Наши предложения по этому вопросу, к сожалению, были отвергнуты правительством (…) летом этого года”, - посетовали тогда депутаты.
По сообщению КазТАГ
Комментарии, по рейтингу, по дате
БАЛЛАДА О ПОПИЛЕ БАБЛА
22 декабря 2008
Леонид Каганов
Люди всей страны с детьми и взрослыми,
рты открыв, забросив все дела,
просидели много лет под козлами,
на которых шёл распил бабла.
Где-то в небе руки мускулистые
двигали промышленный резак
и катились стружки золотистые
каждому в карман за просто так.
Кто повыше - тем за ворот кучами,
кто пониже - тем в карман пальто,
ну а что рассыпалось - окучили
те из нас, кто был вообще никто.
С жадностью хватали пальцы тощие,
что из толстых высыпалось вниз.
В выходной и в будни, днем и ночью -
над страной стоял веселый визг.
Стружки были теплые, веселые,
вкусно пахли хлебом и едой -
с легким ароматом нефтедоллара,
никеля и прочей ерундой.
Кое-кто купил коттеджик каменный,
остальные нет, но всем тепло.
Мы панелей накупили плазменных,
чтоб смотреть, как пилится бабло.
Сидя у экранов, водку пили мы.
Ну и что, а кто бы не запил?
Если сделан импортными пилами
грамотный промышленный запил?
Это ли мечта недостижимая?
Пусть китайцы пашут тяжело,
а над нами - вечное пилимое
толстое смолистое бабло!
Знай, сиди, фисташки с пивом лузгая,
под его ритмичные шумы.
Вот какая ты, идея русская, -
та, что столько лет искали мы!
Мы - цари! Вселенная - кормилица!
Стоит только глазом нам моргнуть,
всё бабло придет к нам и попилится,
устилая стружками наш путь!
Есть у нас приданное на выданье!
Нам не надо напрягать умы!
Мы уже купили Евровиденье!
И почти футбол купили мы!
И уже оделись в заграничное!
А потом к такому-то числу
тишина настала непривычная.
Словно кто-то выключил пилу.
Мы сначала думали не рыпаться.
Но потом дошло до нас слегка:
что-то сверху перестало сыпаться,
хоть внизу достаточно пока.
И сегодня нам пора обидеться:
что еще за кризис мировой?
С сентября бабло у нас не пилится!
Как у вас, ребята, с головой?
Ну-ка отвечайте без истерики,
кто придумал это западло?
Кризис где-то там у вас в Америке,
а у нас - не пилится бабло?!
Нам плевать на банки и на вкладчиков,
кто у вас чего не доплатил!
Вызовите срочно к нам наладчиков,
пусть наладят прерванный попил!
Если есть в башке у вас извилина,
быстро всё исправили, раз-два!
C сентября в стране бабло не пилено!
И уже кончается жратва...
22 декабря 2008
Леонид Каганов
Люди всей страны с детьми и взрослыми,
рты открыв, забросив все дела,
просидели много лет под козлами,
на которых шёл распил бабла.
Где-то в небе руки мускулистые
двигали промышленный резак
и катились стружки золотистые
каждому в карман за просто так.
Кто повыше - тем за ворот кучами,
кто пониже - тем в карман пальто,
ну а что рассыпалось - окучили
те из нас, кто был вообще никто.
С жадностью хватали пальцы тощие,
что из толстых высыпалось вниз.
В выходной и в будни, днем и ночью -
над страной стоял веселый визг.
Стружки были теплые, веселые,
вкусно пахли хлебом и едой -
с легким ароматом нефтедоллара,
никеля и прочей ерундой.
Кое-кто купил коттеджик каменный,
остальные нет, но всем тепло.
Мы панелей накупили плазменных,
чтоб смотреть, как пилится бабло.
Сидя у экранов, водку пили мы.
Ну и что, а кто бы не запил?
Если сделан импортными пилами
грамотный промышленный запил?
Это ли мечта недостижимая?
Пусть китайцы пашут тяжело,
а над нами - вечное пилимое
толстое смолистое бабло!
Знай, сиди, фисташки с пивом лузгая,
под его ритмичные шумы.
Вот какая ты, идея русская, -
та, что столько лет искали мы!
Мы - цари! Вселенная - кормилица!
Стоит только глазом нам моргнуть,
всё бабло придет к нам и попилится,
устилая стружками наш путь!
Есть у нас приданное на выданье!
Нам не надо напрягать умы!
Мы уже купили Евровиденье!
И почти футбол купили мы!
И уже оделись в заграничное!
А потом к такому-то числу
тишина настала непривычная.
Словно кто-то выключил пилу.
Мы сначала думали не рыпаться.
Но потом дошло до нас слегка:
что-то сверху перестало сыпаться,
хоть внизу достаточно пока.
И сегодня нам пора обидеться:
что еще за кризис мировой?
С сентября бабло у нас не пилится!
Как у вас, ребята, с головой?
Ну-ка отвечайте без истерики,
кто придумал это западло?
Кризис где-то там у вас в Америке,
а у нас - не пилится бабло?!
Нам плевать на банки и на вкладчиков,
кто у вас чего не доплатил!
Вызовите срочно к нам наладчиков,
пусть наладят прерванный попил!
Если есть в башке у вас извилина,
быстро всё исправили, раз-два!
C сентября в стране бабло не пилено!
И уже кончается жратва...
При этом "на хранение, на длинную цепь посредников" тоже затраты идут...