Не голодаем - недоедаем

БАЛЛАДА О ПОПИЛЕ БАБЛА

22 декабря 2008

Леонид Каганов



Люди всей страны с детьми и взрослыми,

рты открыв, забросив все дела,

просидели много лет под козлами,

на которых шёл распил бабла.



Где-то в небе руки мускулистые

двигали промышленный резак

и катились стружки золотистые

каждому в карман за просто так.



Кто повыше - тем за ворот кучами,

кто пониже - тем в карман пальто,

ну а что рассыпалось - окучили

те из нас, кто был вообще никто.



С жадностью хватали пальцы тощие,

что из толстых высыпалось вниз.

В выходной и в будни, днем и ночью -

над страной стоял веселый визг.



Стружки были теплые, веселые,

вкусно пахли хлебом и едой -

с легким ароматом нефтедоллара,

никеля и прочей ерундой.



Кое-кто купил коттеджик каменный,

остальные нет, но всем тепло.

Мы панелей накупили плазменных,

чтоб смотреть, как пилится бабло.



Сидя у экранов, водку пили мы.

Ну и что, а кто бы не запил?

Если сделан импортными пилами

грамотный промышленный запил?



Это ли мечта недостижимая?

Пусть китайцы пашут тяжело,

а над нами - вечное пилимое

толстое смолистое бабло!



Знай, сиди, фисташки с пивом лузгая,

под его ритмичные шумы.

Вот какая ты, идея русская, -

та, что столько лет искали мы!



Мы - цари! Вселенная - кормилица!

Стоит только глазом нам моргнуть,

всё бабло придет к нам и попилится,

устилая стружками наш путь!



Есть у нас приданное на выданье!

Нам не надо напрягать умы!

Мы уже купили Евровиденье!

И почти футбол купили мы!



И уже оделись в заграничное!

А потом к такому-то числу

тишина настала непривычная.

Словно кто-то выключил пилу.



Мы сначала думали не рыпаться.

Но потом дошло до нас слегка:

что-то сверху перестало сыпаться,

хоть внизу достаточно пока.



И сегодня нам пора обидеться:

что еще за кризис мировой?

С сентября бабло у нас не пилится!

Как у вас, ребята, с головой?



Ну-ка отвечайте без истерики,

кто придумал это западло?

Кризис где-то там у вас в Америке,

а у нас - не пилится бабло?!



Нам плевать на банки и на вкладчиков,

кто у вас чего не доплатил!

Вызовите срочно к нам наладчиков,

пусть наладят прерванный попил!



Если есть в башке у вас извилина,

быстро всё исправили, раз-два!

C сентября в стране бабло не пилено!

И уже кончается жратва...