S&P 500 достиг рекорда на фоне победы Байдена и новостей о американо-германской вакцине.

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портфил 10 Ноября 2020 в 00:45:27
Индекс Dow Jones Industrial Average показал рост на 5,21%, технологический NASDAQ Composite — на 1,2%.
Американский рынок растет на фоне сообщений, что разработанная Pfizer и Biontech вакцина от COVID-19 показала в ходе третьей фазы испытаний более чем 90%-ную эффективность. Всего во время клинических исследований выявили 94 подтвержденных случая заражения среди 43 538 испытуемых. Вакцину рассмотрит Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США после проверки на безопасность. Ожидается, что это произойдет в середине ноября. Кроме BioNTech и Pfizer, лидирующие позиции в разработке вакцины от коронавируса занимают AstraZeneca, Moderna, Novavax, Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline и CureVac.
Новости о вакцине в понедельник привели к росту оптимизма у инвесторов в Европе. Вскоре после новостей от Pfizer и Biontech индекс Euronext 100 подскочил на 5,4% (15:46 мск), столько же прибавлял индекс Миланской биржи. Немецкий индекс DAX вырос на 5,7%, французский CAC40 — на 7%, общеевропейский Euro Stoxx 50 — на 5,8%.
Акции в Европе и США растут также на фоне того, что в США в выходные определился победитель президентских выборов — им стал кандидат от демократов Джо Байден, который по числу голосов выборщиков опередил действующего президента республиканца Дональда Трампа.
Российские бумаги также пошли вверх. Рублевый индекс Московской биржи на максимуме прибавлял 2,2% и достигал 2960 пунктов. Рост долларового индекса РТС превышал 4%.
Положительно сообщения о вакцине сказались и на котировках нефти — цена январского фьючерса на Brent в моменте росла на 10% и превышала $43 за баррель. Одновременно с этим начало дешеветь золото — классический защитный актив у инвесторов. Тройская унция подешевела более чем на 3%, опустившись ниже $1900. Это привело к падению капитализации золотодобывающих компаний. В частности, котировки «Полиметалла» на Мосбирже упали на 6,9%, «Полюса» — на 5,7%.
Приближение массовой вакцинации означает возвращение экономики к нормальной жизни, что будет способствовать восстановлению спроса на нефть и другие товары российского экспорта, отметил ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.
На американском рынке стремительно подорожали акции авиаперевозчиков. Бумаги American Airlines выросли на 15,18%, Delta Air Lines — на 15,82%, United Airlines — на 20,88%. На российском рынке в стороне не остался «Аэрофлот», рост которого ускорился до 6%.
Компании, которые оказались бенефициарами пандемии, начали дешеветь. Например, сервис для видеоконференций Zoom после открытия рынка в США упал на 15,9%, акции разработчика тренажеров для домашних занятий спортом Peloton снизились на 20,7%.
https://quote.rbc.ru/news/article/5fa938339a7947df359ac204?from=newsfeed