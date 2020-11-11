Как предприниматель не смог прокормить депутата

Цитата: Денис222 от

По хорошему гнать их всех надо с насиженных мест... КПД их нуль...

Не служить отчизне пришли...приумножить то, что "нажито" и конечно за властью! Личное мое мнение...да и в целом, не доверяю государственному аппарату!

По хорошему гнать их всех надо с насиженных мест... КПД их нуль...Не служить отчизне пришли...приумножить то, что "нажито" и конечно за властью! Личное мое мнение...да и в целом, не доверяю государственному аппарату!

Правильно говоришь. Такое ощущение они там сидят и нам дешевые оправдания скидывают. Для меня они не существуют,все что я вижу для себя 99% вред и скромный 1% пользы. Но налогов на 50% пользы. Это бесполезный груз в моем жизненном возу