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Экономика
Как предприниматель не смог прокормить депутата
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danilov 11 Ноября 2020 в 10:41:59

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  Денис222 11.11.2020 в 12:14:16   # 766410
По хорошему гнать их всех надо с насиженных мест... КПД их нуль...
Не служить отчизне пришли...приумножить то, что "нажито" и конечно за властью! Личное мое мнение...да и в целом, не доверяю государственному аппарату!
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  Dee 11.11.2020 в 12:16:21   # 766412
такими темпами и не прокормишь в жизни этих прожорливых и очень предприимчивых депутатов
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  Практичный 11.11.2020 в 12:42:08   # 766417
Цитата: Денис222 от 11.11.2020 06:14:16
По хорошему гнать их всех надо с насиженных мест... КПД их нуль...
Не служить отчизне пришли...приумножить то, что "нажито" и конечно за властью! Личное мое мнение...да и в целом, не доверяю государственному аппарату!
Правильно говоришь. Такое ощущение они там сидят и нам дешевые оправдания скидывают. Для меня они не существуют,все что я вижу для себя 99% вред и скромный 1% пользы. Но налогов на 50% пользы. Это бесполезный груз в моем жизненном возу
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  Васяй 11.11.2020 в 12:50:42   # 766418
Знатно протроллил!
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  Денис222 11.11.2020 в 13:02:38   # 766420
Цитата: Практичный от 11.11.2020 06:42:08
Цитата: Денис222 от 11.11.2020 06:14:16
По хорошему гнать их всех надо с насиженных мест... КПД их нуль...
Не служить отчизне пришли...приумножить то, что "нажито" и конечно за властью! Личное мое мнение...да и в целом, не доверяю государственному аппарату!
Правильно говоришь. Такое ощущение они там сидят и нам дешевые оправдания скидывают. Для меня они не существуют,все что я вижу для себя 99% вред и скромный 1% пользы. Но налогов на 50% пользы. Это бесполезный груз в моем жизненном возу


А самое стремное, что их дешёвые оправдания проканают...народ проглотит и не поморщится. Да и жить они здесь не будут...случись чо...улетят на Марс походу...ибо они как инопланетяне ей богу
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  Pole13 11.11.2020 в 18:18:07   # 766455
К нему же теперь заявятся со словами: Чё умный да..."
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  старик 11.11.2020 в 20:00:59   # 766469
Ай молодца Санжар! Просто класс! А от себя скажу что ты еще потому не можешь прокормить депутата, что он приходя на "работу" "трудится" над тем, чтобы тебя кормильца облапошить. Работа у него такая!
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