Как предприниматель не смог прокормить депутата

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danilov 11 Ноября 2020 в 10:41:59
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Комментарии, по рейтингу, по дате
Не служить отчизне пришли...приумножить то, что "нажито" и конечно за властью! Личное мое мнение...да и в целом, не доверяю государственному аппарату!
Практичный 11.11.2020 в 12:42:08 # 766417
Цитата: Денис222 от 11.11.2020 06:14:16Правильно говоришь. Такое ощущение они там сидят и нам дешевые оправдания скидывают. Для меня они не существуют,все что я вижу для себя 99% вред и скромный 1% пользы. Но налогов на 50% пользы. Это бесполезный груз в моем жизненном возу
По хорошему гнать их всех надо с насиженных мест... КПД их нуль...
Не служить отчизне пришли...приумножить то, что "нажито" и конечно за властью! Личное мое мнение...да и в целом, не доверяю государственному аппарату!
По хорошему гнать их всех надо с насиженных мест... КПД их нуль...
Не служить отчизне пришли...приумножить то, что "нажито" и конечно за властью! Личное мое мнение...да и в целом, не доверяю государственному аппарату!
Цитата: Практичный от 11.11.2020 06:42:08
Цитата: Денис222 от 11.11.2020 06:14:16Правильно говоришь. Такое ощущение они там сидят и нам дешевые оправдания скидывают. Для меня они не существуют,все что я вижу для себя 99% вред и скромный 1% пользы. Но налогов на 50% пользы. Это бесполезный груз в моем жизненном возу
По хорошему гнать их всех надо с насиженных мест... КПД их нуль...
Не служить отчизне пришли...приумножить то, что "нажито" и конечно за властью! Личное мое мнение...да и в целом, не доверяю государственному аппарату!
По хорошему гнать их всех надо с насиженных мест... КПД их нуль...
Не служить отчизне пришли...приумножить то, что "нажито" и конечно за властью! Личное мое мнение...да и в целом, не доверяю государственному аппарату!
А самое стремное, что их дешёвые оправдания проканают...народ проглотит и не поморщится. Да и жить они здесь не будут...случись чо...улетят на Марс походу...ибо они как инопланетяне ей богу