Казахстан стали активнее покидать люди, включая врачей, учителей и технарей

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lado 11 Ноября 2020 в 16:40:45
Казахстан не только теряет своих граждан, но и получает новых. Так, за отчетный период в страну иммигрировали 9233 человека с приростом на 30,8% по сравнению с I полугодием, когда показатель достигал 7060.
По странам
В январе-сентябре 2020 года в Россию на постоянное место жительства переехали почти 18,6 тыс. казахстанцев, что на 95,7% больше, чем в январе-июне. В Германию – 1399 (+79,3%), в США – 170 (+29,8%), в Беларусь – 169 (+67,3%), в Узбекистан – 137 (+4,6%), в Канаду – 88 (+49,1%), в Кыргызстан – 56 (+69,7%), в Украину – 51 (рост в 2,3 раза), в Турцию – 35 (рост в два раза), в Израиль – 26 (+30%), Азербайджан – 20 (+25%) и т.д.
За данный период из России в Казахстан переехали 2640 человек (+49,6% по сравнению с I полугодием), Узбекистана – 2277 (+21,3%), Китая – 1442 (+18,2%), Туркменистана – 1149 (+11,1%), Кыргызстана – 261 (+40,3%), Турции – 170 (+77,1%), Германии – 140 (+37,2%), Азербайджана – 140 (+22,8%), Монголии – 122 (+23,2%), Таджикистана – 120 (+44,6%), Ирана – 89 (+25,3%), Грузии – 80 (+35,6%), США – 51 (рост в три раза) и т.д.
По специальностям
Среди эмигрировавших в январе-сентябре 2020 года 3 331 человек имеют техническую специальность, что на 86% больше, чем в январе-июне. Экономическую – 1714 человек (+73,1%), педагогическую – 1064 (+97,4%), медицинскую – 561 (+79,2%), юридическую – 387 (+81,7%), архитектурно-строительную – 280 (рост в два раза), сельскохозяйственную – 155 (+82,3%) и другую – 3 955.
Что касается прибывших в Казахстан мигрантов, то технической специальностью владеют 643 человека (+32,6%), экономическую – 311 (+36,4%), педагогическую – 288 (+30,9%), медицинскую – 187 (+30,8%), юридическую – 82 (+39%), архитектурно-строительную – 76 (+61,7%), сельскохозяйственную – 68 (+21,4%) и другие – 1831.
По уровню образования
За девять месяцев Казахстан покинули 5980 человек с высшим образованием (38,3% от общего числа эмигрантов старше 15 лет), 5468 – со средним профессиональным (35,1%), 2939 – с общим средним (18,8%) и 1205 – с основным средним (+7,7%).
За отчетный период в страну иммигрировали с высшим образованием 1444 человека (18,9% от числа иммигрантов старше 15 лет), со средним профессиональным – 2042 (26,8%), с общим средним – 2689 (35,3%), с основным средним – 1446 (19%).
По регионам
За три квартала 2020 года больше всего казахстанцев переехали за рубеж из Карагандинской области – 3069, из Восточно-Казахстанской – 3007, Павлодарской – 2460 и Костанайской областей – 2398, из Алматы – 1917, из Северо-Казахстанской области – 1774, Акмолинской – 1334, Актюбинской – 1074, из Нур-Султана – 1043.
При этом среди регионов, куда переехали на ПМЖ из-за рубежа, лидирует Мангистауская область – 2563 мигранта, Алматы – 1269, Алматинская область – 983, Шымкент – 671, Костанайская область – 637 и Нур-Султан – 539.
По национальностям
В январе-сентябре Казахстан покинули 15 014 русских, 1658 немцев, 1493 украинца, 911 казахов, 559 татар, 269 поляков, 254 белоруса, 136 корейцев, 97 узбеков, 74 азербайджанца, 63 чеченца, 53 молдаванина, 45 греков, 35 болгар и другие.
Тем временем страна пополнилась 5025 казахами, 1952 русскими, 409 узбеками, 200 азербайджанцев, 198 каракалпаками, 159 украинцами, 158 турками, 157 кыргызами, 145 немцами, 139 таджиками, 118 корейцами, 117 татарами, 72 афганцами и т.д.
Источник: https://www.lsm.kz/kazahstan-migranty-vrachi-uchitelya
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 11.11.2020 в 18:11:06 # 766452
Цитата: звукач от 11.11.2020 13:50:50
чет я не понял а почему у меня флаг США в профиле
чет я не понял а почему у меня флаг США в профиле
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Цитата: lado от 11.11.2020 13:51:45все все разобрался:-VPN С ру торрента музычку краду
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Цитата: звукач от 11.11.2020 13:50:50
чет я не понял а почему у меня флаг США в профиле
чет я не понял а почему у меня флаг США в профиле
VPN по ходу)
Ты ещё у Птушкова про Швейцарию посмотри. Вообще затоскуешь.
Цитата: Kol от 11.11.2020 16:29:16
[quote name=Pole13 link=previd=112228#766459 date=1605101976] А вот если в Швецию, язык, культура, нравы. Но как там классно
Ты ещё у Птушкова про Швейцарию посмотри. Вообще затоскуешь.
[quote name=Pole13 link=previd=112228#766459 date=1605101976] А вот если в Швецию, язык, культура, нравы. Но как там классно
Ты ещё у Птушкова про Швейцарию посмотри. Вообще затоскуешь.
Уже посмотрел и не раз, там запрещено смывать после 22.00, не устраивает.