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Экономика
Казахстан стали активнее покидать люди, включая врачей, учителей и технарей
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lado 11 Ноября 2020 в 16:40:45
За девять месяцев 2020 года из Казахстана эмигрировали 21 079 человек. Напомним, 10 977 из них покинули страну в I полугодии. Таким образом, за III квартал прирост составил 92%. Об этом свидетельствуют данные бюро национальной статистики.

Казахстан не только теряет своих граждан, но и получает новых. Так, за отчетный период в страну иммигрировали 9233 человека с приростом на 30,8% по сравнению с I полугодием, когда показатель достигал 7060.

По странам

В январе-сентябре 2020 года в Россию на постоянное место жительства переехали почти 18,6 тыс. казахстанцев, что на 95,7% больше, чем в январе-июне. В Германию – 1399 (+79,3%), в США – 170 (+29,8%), в Беларусь – 169 (+67,3%), в Узбекистан – 137 (+4,6%), в Канаду – 88 (+49,1%), в Кыргызстан – 56 (+69,7%), в Украину – 51 (рост в 2,3 раза), в Турцию – 35 (рост в два раза), в Израиль – 26 (+30%), Азербайджан – 20 (+25%) и т.д.

За данный период из России в Казахстан переехали 2640 человек (+49,6% по сравнению с I полугодием), Узбекистана – 2277 (+21,3%), Китая – 1442 (+18,2%), Туркменистана – 1149 (+11,1%), Кыргызстана – 261 (+40,3%), Турции – 170 (+77,1%), Германии – 140 (+37,2%), Азербайджана – 140 (+22,8%), Монголии – 122 (+23,2%), Таджикистана – 120 (+44,6%), Ирана – 89 (+25,3%), Грузии – 80 (+35,6%), США – 51 (рост в три раза) и т.д.

По специальностям

Среди эмигрировавших в январе-сентябре 2020 года 3 331 человек имеют техническую специальность, что на 86% больше, чем в январе-июне. Экономическую – 1714 человек (+73,1%), педагогическую – 1064 (+97,4%), медицинскую – 561 (+79,2%), юридическую – 387 (+81,7%), архитектурно-строительную – 280 (рост в два раза), сельскохозяйственную – 155 (+82,3%) и другую – 3 955.

Что касается прибывших в Казахстан мигрантов, то технической специальностью владеют 643 человека (+32,6%), экономическую – 311 (+36,4%), педагогическую – 288 (+30,9%), медицинскую – 187 (+30,8%), юридическую – 82 (+39%), архитектурно-строительную – 76 (+61,7%), сельскохозяйственную – 68 (+21,4%) и другие – 1831.

По уровню образования

За девять месяцев Казахстан покинули 5980 человек с высшим образованием (38,3% от общего числа эмигрантов старше 15 лет), 5468 – со средним профессиональным (35,1%), 2939 – с общим средним (18,8%) и 1205 – с основным средним (+7,7%).

За отчетный период в страну иммигрировали с высшим образованием 1444 человека (18,9% от числа иммигрантов старше 15 лет), со средним профессиональным – 2042 (26,8%), с общим средним – 2689 (35,3%), с основным средним – 1446 (19%).

По регионам

За три квартала 2020 года больше всего казахстанцев переехали за рубеж из Карагандинской области – 3069, из Восточно-Казахстанской – 3007, Павлодарской – 2460 и Костанайской областей – 2398, из Алматы – 1917, из Северо-Казахстанской области – 1774, Акмолинской – 1334, Актюбинской – 1074, из Нур-Султана – 1043.

При этом среди регионов, куда переехали на ПМЖ из-за рубежа, лидирует Мангистауская область – 2563 мигранта, Алматы – 1269, Алматинская область – 983, Шымкент – 671, Костанайская область – 637 и Нур-Султан – 539.

По национальностям

В январе-сентябре Казахстан покинули 15 014 русских, 1658 немцев, 1493 украинца, 911 казахов, 559 татар, 269 поляков, 254 белоруса, 136 корейцев, 97 узбеков, 74 азербайджанца, 63 чеченца, 53 молдаванина, 45 греков, 35 болгар и другие.

Тем временем страна пополнилась 5025 казахами, 1952 русскими, 409 узбеками, 200 азербайджанцев, 198 каракалпаками, 159 украинцами, 158 турками, 157 кыргызами, 145 немцами, 139 таджиками, 118 корейцами, 117 татарами, 72 афганцами и т.д.

Источник: https://www.lsm.kz/kazahstan-migranty-vrachi-uchitelya
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Практичный 11.11.2020 в 18:11:06   # 766452
Это еще в учет не берут таких как я,живу тут и работаю в России. Зп в разы больше чем в кз,при всех одинаковых составляющих даже стоимость контрактов одна.
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  Pole13 11.11.2020 в 19:34:25   # 766457
Сейчас Серик какой-нибудь прочитает и скажет: "еще нарожаем щщс"
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  Pole13 11.11.2020 в 19:39:36   # 766459
Иммиграция в Россию это конечно "ленивый" вариант, язык учить не надо, питание и культура сильно не отличаются. А вот если в Швецию, язык, культура, нравы. Но как там классно
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  звукач 11.11.2020 в 19:49:25   # 766461
Если честно тоже есть желание уехать,но нет финансовой возможности))да и в Россию что то тоже особо не горю,народ мне там попадался в большинстве своем почему то какой то угрюмый и гниловатый.Понимаю что такимим темпами как сейчас Казахстан рано или поздно станет сырьевым придатком какой нибудь гегемонической державы,так как отсутствие наукоемких технологий приведет к чисто потребительским отношениям - хотя о чем я - уже привело.Про культуру можно и не говорить.... чел едет на 570 лексусе,орет на всю страну какой он патриот - и тут же в окно кидает бычок от выкуренной сигареты,выбросить мусор у чужого дома тоже в порядке вещей,а с таких мелочей и начинается Родина....Так и придется дожиать свой век видимо в родном Шыме
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  звукач 11.11.2020 в 19:50:50   # 766462
чет я не понял а почему у меня флаг США в профиле
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  lado 11.11.2020 в 19:51:45   # 766463
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  звукач 11.11.2020 в 19:53:38   # 766466
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  Ал 11.11.2020 в 20:00:42   # 766468
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  Kol 11.11.2020 в 22:29:16   # 766477
[quote name=Pole13 link=previd=112228#766459 date=1605101976] А вот если в Швецию, язык, культура, нравы. Но как там классно
Ты ещё у Птушкова про Швейцарию посмотри. Вообще затоскуешь.
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  Pole13 11.11.2020 в 23:59:06   # 766480
Цитата: Kol от 11.11.2020 16:29:16
[quote name=Pole13 link=previd=112228#766459 date=1605101976] А вот если в Швецию, язык, культура, нравы. Но как там классно
Ты ещё у Птушкова про Швейцарию посмотри. Вообще затоскуешь.

Уже посмотрел и не раз, там запрещено смывать после 22.00, не устраивает.
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