Казахстанцы набрали 127 кг золота

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lado 11 Ноября 2020 в 14:34:53
"В октябре 2020 года казахстанцы приобрели у банков и небанковских обменных пунктов 3 066 мерных слитков общим весом 127,6 кг. Наибольшей популярностью пользуется слиток весом 10 граммов. Его доля от общего объема продаж составляет 25% – 9 505 штук. Далее следуют 100-граммовые – 8 524 штук (23%) и 20-граммовые – 8 514 штук (22%), 5-граммовые – 6 667 штук (18%) и 50-граммовые – 4 544 штук (12%). Лидером среди регионов по покупке слитков является Алматы (53% от общего количества реализованных слитков). Далее следуют Атырау (13%), Нур-Султан (11%) и другие регионы (23%)", – сообщили в надзорном ведомстве.
Вместе с тем на обратный выкуп с момента запуска программы принято 128 мерных слитков массой 3,2 кг.
Источник: https://www.lsm.kz/slitki-oktyabr
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 11.11.2020 в 18:59:51 # 766456
Только физическое золото.
По идее это хорошая возможность сохранить сбережения.
Жаль нет 1 граммовых слитков. На большее денег нету