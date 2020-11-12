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Экономика
CEO Pfizer продал акции на $5,6 млн. В день новости об успехе вакцины
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danilov 11 Ноября 2020 в 22:56:31
В понедельник, 9 ноября, генеральный директор Pfizer Альберт Бурла продал 62% своих акций фармацевтической компании. Об этом пишет Markers Insider со ссылкой на документы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). В этот же день Pfizer совместно с BioNTech объявили, что их экспериментальная вакцина от COVID-19 успешно прошла испытания.

Альберт Бурла продал 132 508 акций Pfizer по средней цене $41,94 за акцию. Эта стоимость близка к максимальной за год — за последние 52 недели акции не стоили дороже $41,99. В результате генеральный директор заработал $5,6 млн.

Согласно предоставленным в SEC документам, сделка была запланирована еще 19 августа в соответствии с законами США об инсайдерской торговле. Сейчас у Бурлы осталось 81 812 акций Pfizer.

9 ноября бумаги Pfizer в моменте росли более чем на 15% и достигали $41,99. На момент закрытия торгов 10 ноября акции стоили $38,68. Новость о том, что вакцина от Pfizer и BioNTech имеет более чем 90%-ную эффективность, вызвала сильнейшее ралли на рынке США. Росли преимущественно бизнесы, связанные со сферой туризма, недвижимости и перевозок.

https://quote.rbc.ru/news/article/5fabbb709a794766e45952c5
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 12.11.2020 в 00:11:29   # 766482
Странно.
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