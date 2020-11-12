Сумма не уменьшается

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Гоги80 12 Ноября 2020 в 14:02:15
Сенаторы приняли поправки в Налоговый кодекс, по которым при досрочном использовании пенсионных накоплений подоходный налог не будет удерживаться единовременно.
Во время рассмотрения поправок в Налоговый кодекс депутаты озвучили предложение позволить казахстанцам при досрочном использовании части пенсионных накоплений уплачивать подоходный налог не единовременно, а частями, уже после выхода на пенсию.
Депутат Ольга Булавкина сообщила, что было бы справедливым, если казахстанцам перенесут налоговые выплаты на более поздний срок и позволят оплачивать поэтапно в течение 16 лет. Таким образом, пенсионные деньги можно будет использовать уже в следующем году, а оплатить налог позже – после выхода на заслуженный отдых. При этом необязательно вносить сразу всю сумму налога – можно малыми и равными долями в течение нескольких лет после выхода на пенсию.
"По действующему закону, если гражданин снимает свои накопления, то удерживается подоходный налог 10% с суммы, то есть сразу возникает единовременная нагрузка для гражданина. В последнее время в обществе активно обсуждается вопрос снятия пенсионных накоплений и их налогообложения. Для приемлемого решения вопроса депутатами сената предлагается предоставление отсрочки уплаты ИПН, то есть налог сразу платить не нужно, оплата будет произведена в рассрочку после выхода на пенсию в течение 16 лет", – сказала Булавкина, адресуя предложение министру национальной экономики.
Глава ведомства Руслан Даленов отметил, что подоходный налог за снятие и использование части пенсионных денег сразу придется платить тем, кто решит сменить казахстанское гражданство. При этом сумма налога будет удержана из остатка пенсионных накоплений на счету в ЕНПФ.
Министр национальной экономики уточнил, что поправка сената позволяет снять налоговое препятствие для досрочного использования пенсионных накоплений. Таким образом для граждан не возникнет единовременная нагрузка.
"При получении своих взносов из пенсионного фонда происходит равномерное налогообложение, поскольку равномерно происходит изъятие. Ранее освобожденные взносы постепенно облагаются налогом. Все происходит равномерно. При единовременном изъятии на приобретение жилья, лечения или передачи финансовой компании для управления возникает единовременный большой налог. Это единовременная нагрузка, этого допускать нельзя", – отметил министр.
Норма по 16-летней рассрочке при досрочном изъятии пенсионных накоплений казахстанцами внесена сенаторами. Поправки в Налоговый кодекс направлены в мажилис. В случае согласования с нижней палатой парламента документ направят на подпись президента.
В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил дать возможность людям использовать часть пенсионных накоплений с 2021 года, Минтруда разработало соответствующий механизм и заявило, что снять деньги смогут свыше 700 тысяч граждан. В сентябре в комитете госдоходов заявили, что суммы пенсионных накоплений облагаются налогом в 10%, в том числе и в случае досрочного снятия.
Однако народные избранники поддержали граждан и предложили уплату налога в рассрочку.
Источник: Sputnik Казахстан
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 12.11.2020 в 19:44:50 # 766552
А сейчас что происходит?
Такое же иго, даже похлеще.
Кредит до 25% доходит.
Говорят монголы Чингисхана устроили иго на 300 лет. Брали десятину, т.е. 10%.
ставки диктует рынок, по беззалоговым очень большие провизии, фактически 6-7 заемщиков несут бремя еще 3х