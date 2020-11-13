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lado 13 Ноября 2020 в 13:28:22
Агентство отмечает, что данные валютные интервенции противоречат заявленному Центробанком режиму плавающего валютного курса. При этом поначалу регулятор не комментировал свою политику, а позже заявил, что не следует каким-либо ориентирам в виде курса тенге или объема торгов.
Летом президент Касым-Жомарт Токаев просил главу ЦБ Ерболата Досаева обеспечить стабильность тенге. Курс национальной валюты слабеет на фоне двух карантинов, введенных в стране из-за коронавируса.
Экономисты предполагают, что ЦБ и дальше будет прибегать к различным ограничениям на валютном рынке, поскольку снижение курса тенге будет способствовать социальной напряженности в республике.
Как сообщал «Рамблер», ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов не увидел ничего страшного в ослаблении российской национальной валюты. Он отметил, что, по его мнению, колебания рубля на валютном рынке не представляют опасности.
https://finance.rambler.ru/markets/45226396/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Комментарии, по рейтингу, по дате
И там нет ни слова про бред типа "В Казахстане запретили покупку долларов"
А наоборот:
Казахстан тщательно контролирует свою валюту, чтобы предотвратить её падение
...Центральный банк Казахстана вмешивался в некоторые сделки по тенге и доллару, чтобы предотвратить слишком сильное ослабление валюты на фоне нефтяного спада в этом году...
Да и описываются события месячной давности.
Так что не надо нам тут накидывать ерунды.
Как сообщал «Рамблер», ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов не увидел ничего страшного в ослаблении российской национальной валюты.Знаю точно: россияне вообще не заморачиваются курсом рубля к доллару. Они живут НА РУБЛИ. Еще три года назад продавец не хотел взять у меня доллары, а сейчас простой народ все покупки делает за рубли. Мы по привычке цены на недвижимость в уме переводим в доллары, россияне же про них просто забыли.
Цитата: старик от 13.11.2020 12:55:23
Quote:
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Как сообщал «Рамблер», ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов не увидел ничего страшного в ослаблении российской национальной валюты.Знаю точно: россияне вообще не заморачиваются курсом рубля к доллару. Они живут НА РУБЛИ. Еще три года назад продавец не хотел взять у меня доллары, а сейчас простой народ все покупки делает за рубли. Мы по привычке цены на недвижимость в уме переводим в доллары, россияне же про них просто забыли.
Забывай - не забывай, а цены растут в соответствии с курсом и даже выше. А если есть необходимость сохранить хотя бы часть своих жалких пожитков, чтобы на них не с такой скоростью лапу каждый раз накладывали?
Если крупный бизнес начнет конвертацию тенговых счетов в валютные, без финрегулятора, а им и выступает Нацбанк, цены на валюту уйдут в космос. Потому и тормозят биржу. И никогда у нас не было свободно плавающего курса, брехня это, свободно плавает только дерьмо в проруби.