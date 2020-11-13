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Экономика
В Казахстане запретили покупку долларов
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lado 13 Ноября 2020 в 13:28:22
В октябре казахстанский ЦБ напрямую вмешивался в ход торгов, отклоняя или задерживая заявки на покупку валюты.

Агентство отмечает, что данные валютные интервенции противоречат заявленному Центробанком режиму плавающего валютного курса. При этом поначалу регулятор не комментировал свою политику, а позже заявил, что не следует каким-либо ориентирам в виде курса тенге или объема торгов.

Летом президент Касым-Жомарт Токаев просил главу ЦБ Ерболата Досаева обеспечить стабильность тенге. Курс национальной валюты слабеет на фоне двух карантинов, введенных в стране из-за коронавируса.

Экономисты предполагают, что ЦБ и дальше будет прибегать к различным ограничениям на валютном рынке, поскольку снижение курса тенге будет способствовать социальной напряженности в республике.

Как сообщал «Рамблер», ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов не увидел ничего страшного в ослаблении российской национальной валюты. Он отметил, что, по его мнению, колебания рубля на валютном рынке не представляют опасности.

https://finance.rambler.ru/markets/45226396/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Hairless 13.11.2020 в 16:14:32   # 766579
Идиотизм. Опять, как в 90-е, появятся менялы, и курс у них подскочит.
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  Dimmon 13.11.2020 в 16:19:01   # 766580
свободно плавающий курс вносит неустойчивость, лучше свободно плавающий корридор, НацБанк а вернее Токаев делает правильно, экономика любит стабильность
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  Vrangel 13.11.2020 в 17:09:16   # 766581
Где ссылка на первоисточник?
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  stasik02 13.11.2020 в 17:10:46   # 766582
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  Vrangel 13.11.2020 в 17:21:39   # 766583
Вот первоисточник: www.bloomberg.com

И там нет ни слова про бред типа "В Казахстане запретили покупку долларов"

А наоборот:
Казахстан тщательно контролирует свою валюту, чтобы предотвратить её падение

...Центральный банк Казахстана вмешивался в некоторые сделки по тенге и доллару, чтобы предотвратить слишком сильное ослабление валюты на фоне нефтяного спада в этом году...

Да и описываются события месячной давности.

Так что не надо нам тут накидывать ерунды.
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  старик 13.11.2020 в 18:55:23   # 766588
Quote:
Как сообщал «Рамблер», ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов не увидел ничего страшного в ослаблении российской национальной валюты.
Знаю точно: россияне вообще не заморачиваются курсом рубля к доллару. Они живут НА РУБЛИ. Еще три года назад продавец не хотел взять у меня доллары, а сейчас простой народ все покупки делает за рубли. Мы по привычке цены на недвижимость в уме переводим в доллары, россияне же про них просто забыли.
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  Snake666 13.11.2020 в 19:02:06   # 766591
Забывай - не
Цитата: старик от 13.11.2020 12:55:23
Quote:
Как сообщал «Рамблер», ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов не увидел ничего страшного в ослаблении российской национальной валюты.
Знаю точно: россияне вообще не заморачиваются курсом рубля к доллару. Они живут НА РУБЛИ. Еще три года назад продавец не хотел взять у меня доллары, а сейчас простой народ все покупки делает за рубли. Мы по привычке цены на недвижимость в уме переводим в доллары, россияне же про них просто забыли.


Забывай - не забывай, а цены растут в соответствии с курсом и даже выше. А если есть необходимость сохранить хотя бы часть своих жалких пожитков, чтобы на них не с такой скоростью лапу каждый раз накладывали?
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  Денис222 13.11.2020 в 20:46:04   # 766604
Какие нах доллары...жратвы бы набрать...цены я их маму блеать
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  Leksus 14.11.2020 в 03:59:46   # 766609
Спокойствие, только спокойствие. Ограничения для только юридических лиц, простые граждане и тенге обойдутся.
Если крупный бизнес начнет конвертацию тенговых счетов в валютные, без финрегулятора, а им и выступает Нацбанк, цены на валюту уйдут в космос. Потому и тормозят биржу. И никогда у нас не было свободно плавающего курса, брехня это, свободно плавает только дерьмо в проруби.
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