В Казахстане запретили покупку долларов

Как сообщал «Рамблер», ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов не увидел ничего страшного в ослаблении российской национальной валюты.

Quote:Знаю точно: россияне вообще не заморачиваются курсом рубля к доллару. Они живут НА РУБЛИ. Еще три года назад продавец не хотел взять у меня доллары, а сейчас простой народ все покупки делает за рубли. Мы по привычке цены на недвижимость в уме переводим в доллары, россияне же про них просто забыли.