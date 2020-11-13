Южная Корея будет производить 150 млн доз вакцины Спутник V
danilov 13 Ноября 2020 в 17:12:43
Южнокорейская компания GL Rapha и российский Фонд национального благосостояния подписали соглашение о производстве биотехнологической фирмой более 150 миллионов доз коронавирусной вакцины Sputnik V в год. Ожидается, что южнокорейская фирма начнет производство в следующем месяце, говорится в заявлении РФПИ. Дозы, произведенные в Южной Корее, будут предназначены для глобального распространения, говорится в нем.
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-russia-vaccine-idUSKBN27T0KO