 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Южная Корея будет производить 150 млн доз вакцины Спутник V
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 13 Ноября 2020 в 17:12:43
Южнокорейская компания GL Rapha и российский Фонд национального благосостояния подписали соглашение о производстве биотехнологической фирмой более 150 миллионов доз коронавирусной вакцины Sputnik V в год. Ожидается, что южнокорейская фирма начнет производство в следующем месяце, говорится в заявлении РФПИ. Дозы, произведенные в Южной Корее, будут предназначены для глобального распространения, говорится в нем.

https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-russia-vaccine-idUSKBN27T0KO
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 13.11.2020 в 19:09:07   # 766593
Теперь Украина купит эту вакцину и на голубом глазу будет говорить что эта вакцина южно корейская. Как з "эвропэйським "газом. Или купят холодильные установки, способные охлаждать до минус семидесяти градусов, и гордо купят американскую.
поощрить | покарать
  Даун 13.11.2020 в 19:32:58   # 766595
Мы тоже копим и переменуем на Байтерек XXX
поощрить (2) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь