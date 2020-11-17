Рогозин не смог найти казахстанца, владельца корабля "Буран"

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danilov 17 Ноября 2020 в 12:34:41
Речь идет о втором летном экземпляре корабля, который был готов к полету на 95-97% и находится в монтажно-заправочном комплексе. По открытым данным, он должен был отравиться в полет к станции "Мир" в 1991 году.
Летавший корабль "Буран" был разрушен в 2002 году упавшей крышей монтажно-испытательного корпуса на "Байконуре". Тогда около полудня 12 мая при проведении ремонта кровли МИК на площадке космодрома обрушилась крыша. Погибли семь монтажников.
Свой первый и единственный космический полет орбитальный корабль-ракетоплан "Буран" совершил 15 ноября 1988 года. Продолжительность полета составила 205 минут, корабль совершил два витка вокруг Земли. Полет прошел без экипажа в автоматическом режиме с использованием бортового компьютера и бортового программного обеспечения. Этот факт вошел в Книгу рекордов Гиннесса.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Речь идет о втором летном экземпляре корабля, который был готов к полету на 95-97% и находится в монтажно-заправочном комплексе. По открытым данным, он должен был отравиться в полет к станции "Мир" в 1991 году.Ждем сенсации :" Гражданин КЗ такой то стартовал на собственной ракете к созвездию Альфа Центавра для изучения возможности постройки там жилого комплекса.
Цитата: старик от 17.11.2020 13:03:07
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Речь идет о втором летном экземпляре корабля, который был готов к полету на 95-97% и находится в монтажно-заправочном комплексе. По открытым данным, он должен был отравиться в полет к станции "Мир" в 1991 году.Ждем сенсации :" Гражданин КЗ такой то стартовал на собственной ракете к созвездию Альфа Центавра для изучения возможности постройки там жилого комплекса.
Торгового центра)
Цитата: старик от 17.11.2020 13:03:07надеюсь это будет тот самый гражданин КЗ
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Quote:
Речь идет о втором летном экземпляре корабля, который был готов к полету на 95-97% и находится в монтажно-заправочном комплексе. По открытым данным, он должен был отравиться в полет к станции "Мир" в 1991 году.Ждем сенсации :" Гражданин КЗ такой то стартовал на собственной ракете к созвездию Альфа Центавра для изучения возможности постройки там жилого комплекса.