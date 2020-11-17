Рогозин не смог найти казахстанца, владельца корабля "Буран"

Речь идет о втором летном экземпляре корабля, который был готов к полету на 95-97% и находится в монтажно-заправочном комплексе. По открытым данным, он должен был отравиться в полет к станции "Мир" в 1991 году.

Quote:Ждем сенсации :" Гражданин КЗ такой то стартовал на собственной ракете к созвездию Альфа Центавра для изучения возможности постройки там жилого комплекса.