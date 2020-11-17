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Экономика
Рогозин не смог найти казахстанца, владельца корабля "Буран"
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danilov 17 Ноября 2020 в 12:34:41
"Оставшийся "Буран" принадлежит частному лицу из Казахстана. Такие вот дела. Я пытался забрать его, выкупить, но понять, кто стоит за его владельцем, пока не удалось. То же касается и стоящей в МИКе (монтажно-испытательном корпусе) ракеты "Энергия-М", - написал он.

Речь идет о втором летном экземпляре корабля, который был готов к полету на 95-97% и находится в монтажно-заправочном комплексе. По открытым данным, он должен был отравиться в полет к станции "Мир" в 1991 году.

Летавший корабль "Буран" был разрушен в 2002 году упавшей крышей монтажно-испытательного корпуса на "Байконуре". Тогда около полудня 12 мая при проведении ремонта кровли МИК на площадке космодрома обрушилась крыша. Погибли семь монтажников.

Свой первый и единственный космический полет орбитальный корабль-ракетоплан "Буран" совершил 15 ноября 1988 года. Продолжительность полета составила 205 минут, корабль совершил два витка вокруг Земли. Полет прошел без экипажа в автоматическом режиме с использованием бортового компьютера и бортового программного обеспечения. Этот факт вошел в Книгу рекордов Гиннесса.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Рамзес 17.11.2020 в 12:43:10   # 766755
Да же то что в сарае хранилось и то про..и.
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  Zoggyla 17.11.2020 в 13:52:52   # 766760
Такое ощущение, что была объявлена срочная эвакуация. Спасались сами.
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  старик 17.11.2020 в 19:03:07   # 766773
Quote:
Речь идет о втором летном экземпляре корабля, который был готов к полету на 95-97% и находится в монтажно-заправочном комплексе. По открытым данным, он должен был отравиться в полет к станции "Мир" в 1991 году.
Ждем сенсации :" Гражданин КЗ такой то стартовал на собственной ракете к созвездию Альфа Центавра для изучения возможности постройки там жилого комплекса.
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  shlenchak 17.11.2020 в 21:57:06   # 766784
Цитата: старик от 17.11.2020 13:03:07
Quote:
Речь идет о втором летном экземпляре корабля, который был готов к полету на 95-97% и находится в монтажно-заправочном комплексе. По открытым данным, он должен был отравиться в полет к станции "Мир" в 1991 году.
Ждем сенсации :" Гражданин КЗ такой то стартовал на собственной ракете к созвездию Альфа Центавра для изучения возможности постройки там жилого комплекса.

Торгового центра)
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  Manitu 17.11.2020 в 22:48:56   # 766794
Цитата: старик от 17.11.2020 13:03:07
Quote:
Речь идет о втором летном экземпляре корабля, который был готов к полету на 95-97% и находится в монтажно-заправочном комплексе. По открытым данным, он должен был отравиться в полет к станции "Мир" в 1991 году.
Ждем сенсации :" Гражданин КЗ такой то стартовал на собственной ракете к созвездию Альфа Центавра для изучения возможности постройки там жилого комплекса.
надеюсь это будет тот самый гражданин КЗ
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