Прожиточные минимумы по городам Казахстана

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danilov 17 Ноября 2020 в 12:39:02
Акмолинская область – 35,8 тысячи тенге,
Атырауская область – 35,7 тысячи тенге,
Северо-Казахстанская область – 35 тысяч тенге,
Карагандинская область – 34,7 тысячи тенге,
Костанайская область – 34,1 тысячи тенге,
Туркестанская область – 34 тысячи тенге,
ГОРОД ШЫМКЕНТ – 33,6 тысячи тенге,
Кызылординская область – 33,5 тысячи тенге,
Павлодарская область – 33,4 тысячи тенге,
Актюбинская область – 33,3 тысячи тенге,
Западно-Казахстанская область – 32,9 тысячи тенге,
Жамбылская область – 32,6 тысячи тенге.
http://finprom.kz
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Цитата: Dee от 17.11.2020 07:00:10
33 тыс? зимой за ком услуги примерно так выходит...
33 тыс? зимой за ком услуги примерно так выходит...
Но прожиточный минимум это на одного человека, а не на всю семью, ни на на жену, ни на тещу с тестем, с такой сворой конечно на коммунальные набегут!
Какой суммы казахстанцам должно хватить для выживания? http://finprom.kz/ru/article/kakoj-summy-kazahstancam-dolzhno-hvatit-dlya-vyzhivaniya-prozhitochnyj-minimum-v-strane-edva-perevalil-za-36-tysyach-tenge
Прожиточный минимум в стране едва перевалил за 36 тысяч тенге
За год величина прожиточного минимума увеличилась на 12%
В октябре текущего года величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в РК составила 36,1 тыс. тг — на 12,3% больше, чем в соответствующем месяце 2019-го (32,2 тыс. тг). В его структуре стоимость продуктов питания занимает 19,9 тыс. тг, непродовольственных товаров и услуг — 16,3 тыс. тг.
Для справки: цены на товары и услуги за аналогичный период увеличились на 7,1%.
В региональном разрезе наибольшая сумма прожиточного минимума традиционно приходится на Мангистаускую область: 42,8 тыс. тг — на 18,4% больше по сравнению со среднереспубликанским значением.
В ТОП-3 регионов по величине прожиточного минимума также вошли Нур-Султан (41,7 тыс. тг) и Алматы (38,9 тыс. тг). Прожиточный минимум в Восточно-Казахстанской области составил 37,3 тыс. тг.
Заметим: среднереспубликанский уровень превысили только вышеперечисленные четыре региона, в остальных регионах величина прожиточного минимума меньше, чем в среднем по стране.
Тем временем наименьшая величина прожиточного минимума приходится на Жамбылскую (32,6 тыс. тг), Западно-Казахстанскую (32,9 тыс. тг) и Актюбинскую (33,3 тыс. тг) области.
Прожиточный минимум в стране едва перевалил за 36 тысяч тенге
За год величина прожиточного минимума увеличилась на 12%
В октябре текущего года величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в РК составила 36,1 тыс. тг — на 12,3% больше, чем в соответствующем месяце 2019-го (32,2 тыс. тг). В его структуре стоимость продуктов питания занимает 19,9 тыс. тг, непродовольственных товаров и услуг — 16,3 тыс. тг.
Для справки: цены на товары и услуги за аналогичный период увеличились на 7,1%.
В региональном разрезе наибольшая сумма прожиточного минимума традиционно приходится на Мангистаускую область: 42,8 тыс. тг — на 18,4% больше по сравнению со среднереспубликанским значением.
В ТОП-3 регионов по величине прожиточного минимума также вошли Нур-Султан (41,7 тыс. тг) и Алматы (38,9 тыс. тг). Прожиточный минимум в Восточно-Казахстанской области составил 37,3 тыс. тг.
Заметим: среднереспубликанский уровень превысили только вышеперечисленные четыре региона, в остальных регионах величина прожиточного минимума меньше, чем в среднем по стране.
Тем временем наименьшая величина прожиточного минимума приходится на Жамбылскую (32,6 тыс. тг), Западно-Казахстанскую (32,9 тыс. тг) и Актюбинскую (33,3 тыс. тг) области.