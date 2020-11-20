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Экономика
Евро опередил доллар
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danilov 20 Ноября 2020 в 15:04:51
Евро впервые за 7 лет опередил доллар в международных платежах.

По данным SWIFT, в июле 2013 доля евро составляла 37,5%, а доллара 36,14%, но уже в августе доллар вернул лидерство.

По итогам октября 2020 доля евро составила 37,82%, доллара 37,64%.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 20.11.2020 в 19:04:34   # 766971
Очень медленно, но к доллару капец подкрадывается.
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