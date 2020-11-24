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Экономика
О зарплате врачей в Казахстане рассказал Минздрав
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Гость 24 Ноября 2020 в 13:02:18
Министерство здравоохранения раскрыло информацию о том, сколько в среднем зарабатывают медицинские работники, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Министерство здравоохранения раскрыло информацию о том, сколько в среднем зарабатывают медицинские работники, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По данным управлений здравоохранения областей и городов республиканского значения, средняя заработная плата врача в больницах составляет 301 тысячу тенге, в поликлиниках - 238 тысяч тенге.

При этом, как сообщили в ведомстве, средняя заработная плата медицинских сестер в больницах - 185 тысяч тенге, в поликлиниках - 168 тысяч тенге.

А средняя заработная плата врачей скорой медицинской помощи - 310 тысяч тенге.

Ранее председатель правления ТОО "СК-Фармация" Ерхат Искалиев ответил на вопрос о врачах с зарплатой в миллион тенге.

Напомним, в Минздраве сообщали, что в 2025 году средняя заработная плата врача на одну ставку в Казахстане составит не менее 550 000 тенге.

21 октября первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов сообщил, что казахстанским медикам перестанут выплачивать компенсацию за заражение коронавирусом. То есть заразившиеся коронавирусом медработники больше не смогут получать единовременную выплату.

Также единовременные выплаты в 10 миллионов тенге перестанут выделять при летальных случаях среди медицинских работников.

Казахстанским медикам продолжают выплачивать лишь надбавки по трем категориям риска заражения коронавирусом: высокий (850 тысяч тенге), средний (425 тысяч тенге) и умеренный риск (212 тысяч тенге).

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/o-zarplate-vrachey-v-kazahstane-rasskazal-minzdrav-420926/
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  Walter 24.11.2020 в 13:49:22   # 767155
вранье
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  Практичный 24.11.2020 в 14:49:35   # 767161
Вот так врать не стыдно а? Средняя это главврач получает 1 млн а мед сестра 42500 и среднее 521750. Вот и вся наша статистика...
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  ЛиКа 24.11.2020 в 14:49:38   # 767162
не рассказал сколько месяцев врачу и медсестре надо отрабатывать свое устройство на работу, чтобы выйти в плюс.
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  GoodZone 24.11.2020 в 16:03:12   # 767171
Медики получают по 300 штук, педагоги - по 280... средняя ЗП - более 200 штук, медицина и образование лучшие в мире, природные богатства принадлежат народу. Не страна - сказка со своим полем чудес, а мы неблагодарные еще уезжаем куда-то, только мы уже не буратины деревянные, хотя им этого очень хочется. Пора уже научиться нашим казахстанским Алисам и Базилио отвечать за свои слова...
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  Zoggyla 24.11.2020 в 16:32:44   # 767172
Какой-то футуристический расклад по зп. А подразумевает ли данное кол-во переход в качество ? Вот такая кособокая экономика - ни четкой медицины , ни ценного образования. Так какие, блдь, медики могут получаться при таком общем и спецобразовании?
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