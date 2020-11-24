О зарплате врачей в Казахстане рассказал Минздрав

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Гость 24 Ноября 2020 в 13:02:18
Министерство здравоохранения раскрыло информацию о том, сколько в среднем зарабатывают медицинские работники, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По данным управлений здравоохранения областей и городов республиканского значения, средняя заработная плата врача в больницах составляет 301 тысячу тенге, в поликлиниках - 238 тысяч тенге.
При этом, как сообщили в ведомстве, средняя заработная плата медицинских сестер в больницах - 185 тысяч тенге, в поликлиниках - 168 тысяч тенге.
А средняя заработная плата врачей скорой медицинской помощи - 310 тысяч тенге.
Ранее председатель правления ТОО "СК-Фармация" Ерхат Искалиев ответил на вопрос о врачах с зарплатой в миллион тенге.
Напомним, в Минздраве сообщали, что в 2025 году средняя заработная плата врача на одну ставку в Казахстане составит не менее 550 000 тенге.
21 октября первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов сообщил, что казахстанским медикам перестанут выплачивать компенсацию за заражение коронавирусом. То есть заразившиеся коронавирусом медработники больше не смогут получать единовременную выплату.
Также единовременные выплаты в 10 миллионов тенге перестанут выделять при летальных случаях среди медицинских работников.
Казахстанским медикам продолжают выплачивать лишь надбавки по трем категориям риска заражения коронавирусом: высокий (850 тысяч тенге), средний (425 тысяч тенге) и умеренный риск (212 тысяч тенге).
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/o-zarplate-vrachey-v-kazahstane-rasskazal-minzdrav-420926/
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Практичный 24.11.2020 в 14:49:35 # 767161