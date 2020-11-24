1,5 млрд евро займет Казахстан на борьбу с коронавирусом

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danilov 24 Ноября 2020 в 22:42:34
Два проекта закона, касающихся займов на борьбу с COVID-19, получили «добро» мажилисменов. Это проект закона РК «О ратификации Соглашения о займе (Обычные операции) (Активные меры по борьбе с COVID-19 и программа поддержки расходов) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Развития», а также «О ратификации Соглашения о займе (Активные меры по борьбе с COVID-19 и программа поддержки расходов) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Инфраструктурных Инвестиций».
Как сообщил министр финансов Ерулан Жамаубаев, по первому документу предусматривается заем между Казахстаном и АБР на сумму 908 млн 596 тысяч евро.
«Заем будет направлен на финансирование дефицита бюджета 2021 года. Средства займа позволят поддержать меры правительства Казахстана по борьбе с последствиями пандемии COVID-19 и восстановлению экономики. По отношению к срокам погашения, заем поделен на две части. Часть займа в размере 454 млн 298 тысяч евро предоставляется со сроком 10 лет, включая трехлетний льготный период. Остальная часть займа в размере 454 млн 298 тысяч евро предоставляется со сроком пять лет, включая трех летний льготный период. Ставка вознаграждения – Еврибор+0,50%», — пояснил он.
Обслуживание и погашение привлекаемого займа будет осуществляться Минфином за счет средств бюджета в соответствии с финансовыми условиями, установленными в соглашении.
Также по второму проекту закона между Казахстаном и АБИИ имеется договоренность о займе в сумме 661 млн 800 тысяч евро.
«Обслуживание и погашение привлекаемого займа будет осуществляться Минфином за счет средств бюджета в соответствии с финансовыми условиями, установленными в соглашении», — указал министр.
По его словам, все эти средства займа имеют важное значение в условиях установленного дефицита бюджета.
https://liter.kz/15-mlrd-evro-zajmet-kazahstan/
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alpha_portal 24.11.2020 в 23:14:49 # 767201
Накидывайте цепи на землю казахскую! Вперед! На небе вам зачтется
56-летняя Лорен Пауэлл Джобс (Laurene Powell Jobs) считает социальное неравенство несправедливым и неправильным. Жена покойного Стива Джобса не хочет приумножать доход, заработанный создателем марки Apple.
После смерти супруга его миллиарды перешли Лорен. Она заявила, что передача состояния внутри семьи завершится на ней. Женщина не собирается оставлять наследство своим детям.
«Я не заинтересована в приумножении богатства из поколения в поколение, и мои дети знают это. Стив тоже не хотел этого. Если я проживу достаточно долго, это закончится на мне», — заявила Лорен. На примере богатейших семей мира, таких как Рокфеллер, Карнеги, Меллон и Форд, женщина пояснила, что огромные суммы не должны контролироваться небольшой группой людей.
После смерти супруга его миллиарды перешли Лорен. Она заявила, что передача состояния внутри семьи завершится на ней. Женщина не собирается оставлять наследство своим детям.
«Я не заинтересована в приумножении богатства из поколения в поколение, и мои дети знают это. Стив тоже не хотел этого. Если я проживу достаточно долго, это закончится на мне», — заявила Лорен. На примере богатейших семей мира, таких как Рокфеллер, Карнеги, Меллон и Форд, женщина пояснила, что огромные суммы не должны контролироваться небольшой группой людей.