1,5 млрд евро займет Казахстан на борьбу с коронавирусом

56-летняя Лорен Пауэлл Джобс (Laurene Powell Jobs) считает социальное неравенство несправедливым и неправильным. Жена покойного Стива Джобса не хочет приумножать доход, заработанный создателем марки Apple.



После смерти супруга его миллиарды перешли Лорен. Она заявила, что передача состояния внутри семьи завершится на ней. Женщина не собирается оставлять наследство своим детям.



«Я не заинтересована в приумножении богатства из поколения в поколение, и мои дети знают это. Стив тоже не хотел этого. Если я проживу достаточно долго, это закончится на мне», — заявила Лорен. На примере богатейших семей мира, таких как Рокфеллер, Карнеги, Меллон и Форд, женщина пояснила, что огромные суммы не должны контролироваться небольшой группой людей.