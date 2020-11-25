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Никто не хотел сидеть в акциях, никто не хотел сидеть в комодах, никто не хотел выходить в кэш
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danilov 25 Ноября 2020 в 17:52:16
Комментарии,
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walker
25.11.2020 в 18:06:54
# 767242
Если есть крутой взлет, скоро жди резкого падения.
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Panasonic
25.11.2020 в 19:40:56
# 767248
Это чей график? Биткоина, что ли?
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