 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Никто не хотел сидеть в акциях, никто не хотел сидеть в комодах, никто не хотел выходить в кэш
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 25 Ноября 2020 в 17:52:16
Комментарии, по рейтингу, по дате
  walker 25.11.2020 в 18:06:54   # 767242
Если есть крутой взлет, скоро жди резкого падения.
поощрить | покарать
  Panasonic 25.11.2020 в 19:40:56   # 767248
Это чей график? Биткоина, что ли?
поощрить (2) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь