На кого вы нас оставили...

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Гость 29 Ноября 2020 в 17:40:59
Стройки, карьеры и предприятия торговли и общепита в Мангистауской области прекращают работу из-за массового отъезда мигрантов. Аналогичная ситуация сложилась и в других регионах страны, где работают граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Работодатели не могут найти замену уехавшим мигрантам и останавливают свои объекты. Как выясняется, до 5 января 2021 года все гастарбайтеры, у которых истек срок разрешения на работу в Казахстане, обязаны выехать за пределы нашей страны. При этом продлить разрешение на работу в Казахстане мигранты не могут.
Такое решение приняла межведомственная комиссия правительства в связи с пандемией, из-за которой границы государств закрыты, а многие международные авиарейсы приостановлены. Постановлением правительства решено продлить срок разрешенного пребывания иностранцев до 5 января 2021 года, при этом их документы даже с истекшим сроком считаются действительными. Казалось бы, миграционная амнистия направлена на благо трудовых мигрантов. Однако на деле управление миграционной полиции департамента полиции Мангистауской области завалили жалобами.
Среди обратившихся много трудовых мигрантов, которые проработали в нашей стране один год. Они в любом случае не имеют права находиться здесь больше этого срока. Да и получить разрешение на продление не получится.
- Первый раз дали продлить трудовым мигрантам разрешение на работу. Кто успел, тот его продлил, а тем, у кого срок разрешения истекает сейчас либо в ближайшее время, продлевать ничего не будут. Им необходимо до 5 января покинуть нашу страну. К нам поступает много жалоб, но мы ничего сделать не можем. На данный момент по нашей базе в регионе находится около 11 тысяч мигрантов. Все они должны выехать, - рассказала руководитель управления миграционной полиции ДП Мангистауской области Гульшара БАСТАУБАЕВА.
В регионе уже останавливают свою работу карьеры по пиленому камню, так как в основном здесь работали трудовые мигранты. Владелец карьера по добыче ракушечника в Жетыбае Молдияр ТУРСЫНБЕКОВ отмечает, что местные жители не идут сюда работать, потому что работа тяжелая.
- Не придумали у нас еще такого оборудования, которое могло бы пиленый камень весом 30 килограммов перекладывать на поддоны. Когда идет распил камня, его приходится вручную перекладывать. Этим занимаются преимущественно граждане Узбекистана. Ни для кого не секрет, что 90 процентов рабочих на карьерах, а их у нас в регионе порядка 360 единиц в Бейнеу, Жетыбае, Жанаозене, являются трудовыми мигрантами. На каждом из этих карьеров по 20-30 человек работают. Мы сейчас попытались официально продлить срок пребывания мигрантов через egov. Но там нам насчитали примерно по 600 тысяч с одного мигранта. То есть мне придется заплатить почти 6 млн тенге за десять рабочих, но у меня нет таких денег, учитывая, что мои карьеры стоят, - жалуется предприниматель.
Эту тему владельцы карьеров поднимают еще с 2012 года. Они неоднократно просили власти Мангистауской области, чтобы те на правительственном уровне добились официального разрешения для привлечения трудовых мигрантов именно для работы на карьерах. Но воз и ныне там.
Предприниматели пытались завозить рабочую силу из других регионов Казахстана, к примеру из Тараза, Шымкента и Кызылорды. Однако, по их словам, буквально через два месяца рабочие не выдерживали и сбегали.
Не смогли владельцы привлечь и местных жителей, которые официально зарегистрированы на бирже труда. Как выяснилось, мангистаусцы не идут работать на карьеры из-за тяжелых условий труда.
И на строительство жилых домов многие застройщики берут трудовых мигрантов именно из-за их высокой работоспособности. Так, представитель кадрового отдела одной из строительных компаний в регионе Мария СМОЛОВА говорит, что ее работодатель всегда отдает предпочтение мигрантам.
- Они приезжают сюда заработать. Наши местные часами чаи гоняют, по телефону разговаривают, обед у них по два часа, затем отдых, а мигранты с утра до вечера со стройки не уходят. Пока наши жалуются, что денег нет, мигранты зарабатывают огромные суммы даже по меркам региона, - рассказывает Мария Смолова.
Плачевная ситуация сейчас складывается и в общепите. У Ферузы КАРАБАЛИНОЙ несколько ресторанов в Мунайлинском районе. До пандемии у нее до 90 процентов персонала были мигрантами.
- В основном набирали из Узбекистана. На позицию шашлычника и повара всегда приглашали только их, так как они очень вкусно готовят. Когда ресторанам запретили работать, все мои работники разъехались. Я даже не думала, что столкнусь с проблемой кадров, когда нам разрешили открыться. У меня ведь многие сотрудники не только работали, но и жили на этих объектах. Это было всем удобно. К примеру, днем он работает как повар, а ночью в качестве сторожа остается. Посудомойщицы также совмещали свою работу с уборкой ресторана и прилегающей территории.
Сейчас набираю местных жителей, но они не особо идут в сферу услуг. Работа в общепите - это не 8-часовой день, здесь свой график, как правило, по 12 часов. Не все выдерживают. Другие считают ниже своего достоинства обслуживать клиентов. Зато все любят плакаться, что у нас работы нет, поэтому и без денег сидят. Работа есть, только на ней надо работать, - возмущается владелица ресторанов.
К слову, при таком совмещении работы в общепите трудовым мигрантам удавалось зарабатывать в среднем 240 тысяч тенге.
Например, в Актау ресторан “У дяди Гадима” текущей весной планировал открыть еще одну точку общепита. Однако отсутствие рабочей силы не позволило это сделать.
- На сегодня это очень больной вопрос для нас. Но ведь теряет не только бизнес, также бюджет лишился выплат трудовых мигрантов при оформлении разрешения на работу. А посмотрите на строительную отрасль, где уже пошло все по цепочке. Магазины стройматериалов в простое, потому что стройки останавливаются. Нашему правительству надо как-то продумать этот вопрос, потому что от трудовых мигрантов зависит очень много отраслей, все взаимосвязано, и не только у нас, но и по всей стране, - соглашаются с проблемой даже госслужащие.
Для защиты внутреннего рынка труда правительство ежегодно устанавливает квоту на привлечение в республику иностранных специалистов. Квота на 2020 год была утверждена в размере 0,32 процента по отношению к численности рабочей силы, или 29,3 тыс. человек. По данным пресс-службы министерства, на 1 января 2020 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана работали 19 145 иностранных граждан. А вообще, в 2019 году в страну официально прибыло свыше 600 тысяч трудовых мигрантов, от которых в бюджет государства поступило свыше 7 миллиардов тенге. Однако, сколько на самом деле трудится у нас мигрантов, неизвестно, так как значительная часть предпочитает работать неофициально.
После принятия упомянутого постановления выехать мигрантам, оказывается, тоже проблематично. Если раньше гастарбайтеры могли выехать и въехать через Бейнеу, то сейчас им разрешено покидать Казахстан только через пост в Туркестанской области. К тому же въехать в Казахстан сразу не получится. Руководитель общественного объединения “Сана Сезим”, занимающегося в Шымкенте вопросами мигрантов, Шахноза ХАСАНОВА говорит, что сейчас проблема выезда и въезда трудовых мигрантов стоит очень остро.
- На данный момент практически все граждане Таджикистана и Узбекистана выезжают из Шымкента. Среди них много граждан, у которых истек срок действия документов. Некоторые специально ждут, пока истечет срок, чтобы затем выехать. Сейчас границы закрыты. У нас международная организация по миграции при поддержке правительств Казахстана, Узбекистана и Таджикистана два раза в месяц организовывает специальные рейсы для мигрантов. Последний будет в конце ноября. За один рейс выезжают около 200-300 человек.
Тем временем то, что отсутствие трудовых мигрантов сказалось на разных отраслях, я тоже наблюдаю. Например, у нас в Шымкенте работало множество точек по выпечке лепешек, где трудились преимущественно граждане Узбекистана. Но сейчас большинство из них закрылось, в результате лепешки стали исчезать из магазинов, а где остались - подорожали. Я также наблюдаю, что по городу закрываются небольшие кафе, мелкие предприятия в сфере услуг. Действительно, этот вопрос надо решать, так как он влияет на экономику страны, - говорит Шахноза Хасанова.
Скольким еще предприятиям нужно прекратить свою работу, чтобы чиновники поняли, что мы даже лепешки сами не печем, неизвестно. Сейчас на очереди рынки и крупные розничные сети, где трудится значительная часть гастарбайтеров.
Мангистауские бизнесмены и крупные работодатели вынужденно констатируют: как ни крути, без мигрантов нам никак не обойтись. Но поймут ли это обстоятельство в правительстве?
Ланга ЧЕРЕШКАЙТЕ, фото Владимира ЗАИКИНА, Актау
https://time.kz/articles/territory/2020/11/25/na-kogo-vy-nas-ostavili
Комментарии, по рейтингу, по дате
240 тыс. Чтото я сомневаюсь что есть такие зарплаты.Насколько я знаю цены в Мангистусской обл заоблачные, так что это совсем небольшие деньги.