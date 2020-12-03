Сколько стоит казахстанский корабль «Буран»

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Гость 03 Декабря 2020 в 13:29:47
Комитет госимущества через суд хочет ликвидировать АО «РКК «Байконур» и вернуть имущество общества, в том числе «Буран», в госсобственность. Как частные лица получили акции компании, которая ранее была на 100% государственной, и во сколько оценивают корабль – в материале «Курсива»....
15 ноября 2020 года, спустя ровно 32 года после того, как советский орбитальный корабль «Буран» совершил вокруг Земли два витка, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал в своем Twitter, что «оставшийся «Буран» принадлежит частному лицу из Казахстана». «Я пытался забрать его, выкупить, но понять, кто стоит за его владельцем, пока не удалось», – «твитнул» Рогозин и запустил волну публикаций в СМИ на тему «Глава Роскосмоса ищет владельца «Бурана».
Разыскиваемый не заставил себя долго ждать. 17 ноября в Twitter Рогозину ответил Даурен Муса: «Космические корабли «Буран 1.02» и ПМ «ОК-МТ 0.07» принадлежат не физлицу, а находятся на балансе АО «РКК «Байконур». Мы затратили много ресурсов, чтобы наше космическое предприятие и эти ракеты остались целыми. Это наша общая история».
В Twitter Даурен Муса называет себя генеральным директором РКК «Байконур». Но он также является одним из акционеров АО «РКК «Байконур» (его доля составляет 80%, или 160 акций из 200). Второй акционер – республиканское государственное предприятие (РГП) «Инфракос» (доля 20%, или 40 акций из 200). РГП относится к Аэрокосмическому комитету Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана. Цель работы РГП – обеспечивать сохранность и рациональное использование объектов комплекса «Байконур».
Еще одна подробность: Комитет государственного имущества и приватизации РК (далее Комитет) с июня 2019 года судится с АО «РКК «Байконур».
Комитет требует ликвидировать АО, возвратить имущество, внесенное в качестве вклада в уставный капитал общества, а также признать сделки по отчуждению акций общества Даурену Мусе, Николаю Коваленко, Владимиру Ширину (все трое проходят по делу ответчиками) недействительными. Также ответчиками значатся РГП «Инфракос» и российское ОАО «РКК «Энергия» имени С. П. Королева».
История началась в 1997 году, когда Казахстан и Россия создали инновационное совместное предприятие «Аэлита» (КРИСП «Аэлита» в 2013 было переименовано в АО «РКК «Байконур»). Учредителем со стороны России было ОАО «РКК «Энергия» имени С. П. Королева», со стороны Казахстана – РГП «Инфракос». Доля каждого в уставном капитале, по данным Комитета, составляла 50%.
«Инфракос» внес свою долю в виде движимого имущества – 14 боковых блоков «А» ракеты-носителя «Энергия». На тот момент, по данным Комитета, это имущество оценивалось в 14,8 млрд тенге.
Еще в уставный капитал внесли: комплекс зданий и сооружений на улице Набережной, 21, что в городе Байконыре; изделие 11Ф35, заводской номер 2К1 – под таким именем в документах значится тот самый корабль «Буран», который разыскивает Рогозин; и макет изделия 11Ф35, заводской номер МТ (это тоже формулировка из соответствующих документов). Стоит обратить внимание, что 2К1 – это не заводской номер корабля, а индекс полета, то есть «второй корабль, первый полет».
12 мая 2002 года из-за обвала кровли были разрушены 14 боковых блоков «А» ракеты-носителя «Энергия» – то самое имущество, которым Казахстан вошел в совместное предприятие. После этого происшествия учредители провели собрание и уменьшили размер уставного капитала. В результате у «Инфракоса» оказалось 20% акций. Эта доля до сих пор принадлежит «Инфракосу». Решение об изменении уставного капитала входит в перечень решений, которые Комитет просит признать незаконным.
Комитет также сообщил: в 2004 году совет директоров КРИСП «Аэлита» отдал четыре акции, а в 2006 году – 16 акций генеральному директору «Аэлиты» Николаю Коваленко. О Коваленко известно, что одно время он возглавлял РГП «Инфракос».
Кроме того, по данным Комитета, 41 акция ушла Владимиру Ширину – в счет погашения задолженности по зарплате. На странице Ширина в LinkedIn написано, что он является управляющим директором РКК «Байконур», а раньше был техническим директором КРИСП «Аэлита».
Энергичные движения
Количество акций «Аэлиты», которыми владела «Энергия», все время менялось. Это показывают данные агентства «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации». В 2004 году (доступ к более ранним данным отсутствует) доля «Энергии» выросла с 8,49 до 80,49%. В 2005 году сократилась до 70,71% акций, а к 2008-му – до 62,26%. В 2011 году корпорация владела 99 акциями (49,5%) КРИСП «Аэлита», которое в 2013-м было переименовано в РКК «Байконур».
Корпорация «Энергия» сочла свою долю в РКК «Байконур» непрофильным активом, и в июне 2014 года совет директоров разрешил продать эти 99 акций АО «РКК «Байконур» по цене не ниже рыночной стоимости. В годовом отчете за 2014 год «Энергия» сообщила, что пакет акций продан по рыночной цене, денежные средства от продажи доли поступили. «Энергия» даже приводит номер договора купли-продажи – № 80/127-14 от 21.08.2014, но ни в каких своих документах сумму сделки не указывает.
Комитет государственного имущества и приватизации РК сообщил: «Муса Д. М. приобретены акции ОАО «РКК «Энергия» им. С. П. Королева», Коваленко Н. В. и Ширина В. И. В результате чего Муса Д. М. стал держателем 80% акций общества. При этом Комитет не располагает иными сведениями по совершенным сделкам, в том числе по суммам сделок».
Акции в руки указанных людей попали незаконно, считают в Комитете. В то время, когда совершались сделки, действовало положение о порядке регистрации и перерегистрации выпуска акций, утвержденное постановлением Национальной комиссии РК по ценным бумагам от 13 февраля 1996 года. Положение предписывало: акции первого выпуска могли размещаться только среди учредителей. Ни Коваленко, ни Ширин, ни Муса не являлись учредителями АО.
Буранный поединок
Даурен Муса в интервью «Курсиву» заявил, что приобрел акции законно. Однако отказался уточнять, как именно происходили сделки и за сколько он купил 80%-ную долю в РКК «Байконур».
Он считает: иск о ликвидации общества появился, поскольку «прошла информация, что Роскосмос готов купить «Бураны».
«Заставить меня вдруг «подарить» имущество, в которое я вложил свои ресурсы и законно его приобрел, не получилось. Значит, надо отобрать. Как можно ликвидировать действующее акционерное общество? Тогда пусть пересматривают всю историю приватизации в стране», – сказал Муса.
Даурен Муса предоставил «Курсиву» копию письма, которое получил от Комитета 28 сентября 2016 года. В нем говорится, что Комитет собирался приватизировать 20% акций, которые принадлежат РГП «Инфракос».
«Хотя я имел прекрасную возможность выкупить долю государства, я был категорически против, – утверждает Муса, – ведь предприятие было создано во исполнение договоренности президентов двух стран (Назарбаева и Ельцина. – «Курсив») для обеспечения участия Казахстана в космических проектах России на космодроме. А сейчас решили действовать по-другому, пытаются ликвидировать предприятие через суд».
В Комитете подтвердили, что в 2016 году действительно поднимался вопрос о приватизации 20% акций РКК «Байконур», которые принадлежат РГП «Инфракос». Однако Комитет не давал согласия на отчуждение этих акций. Кроме того, сотрудники госоргана утверждают, что не отправляли никаких писем Даурену Мусе.
Представители Комитета также объяснили, почему иск о ликвидации РКК был подан именно в 2019 году. По их сведениям, в 2018 году Служба экономических расследований Департамента госдоходов по Кызылординской области начала досудебное расследование в отношении Даурена Мусы по п.2. ч.2. ст. 249 УК РК («Рейдерство»).
«Ввиду того что не представилось возможным установить факт совершения Дауреном Мусой уголовного правонарушения, производство по уголовному делу было прекращено в феврале 2019 года. В связи с чем прокуратурой Кызылординской области было рекомендовано Комитету подать соответствующий иск. Таким образом, нарушения в деятельности АО «РКК «Байконур» стали известны Комитету в 2019 году в ходе исследования документов, касающихся деятельности общества», – говорится в ответе.
Сколько стоят «Бураны»
Даурен Муса рассказал, что сейчас корабль «Буран» стоит на Байконуре. Он не в идеальном состоянии, так как не обслуживается уже 30 лет. РКК «Байконур» также принадлежит испытательный макет.
«Если руководитель, глава корпорации «Роскосмос», господин Рогозин обратился в Twitter (ко мне), это уже официальное обращение, и я готов рассмотреть их предложение (о продаже «Бурана»). Но эти ракеты, даже в случае покупки Роскосмосом, будут использоваться только в целях показа людям, только как музейные экспонаты», – говорит Муса.
По его словам, «Буран» пытались купить у него различные международные корпорации и музеи: «Если бы я захотел, я бы давно продал эти «Бураны». Это вопрос общей нашей истории. Это наша гордость. То, что мы можем показать нашему поколению. Вот моя цель – сохранить «Бураны». И я это сделал».
В финансовом отчете РКК «Байконур» за 2014 год можно обнаружить, что макет «Бурана» все-таки пытались продать. Так, в строчке «Возврат от покупателя» (раздел «Запасы») появилась цифра 1,3 млн тенге. Ниже, напротив этой цифры, стоит расшифровка – что именно вернул покупатель. А вернул он макет изделия 11Ф35, заводской номер МТ. Это тот самый технологический макет орбитального корабля «Буран».
Сам «Буран» (он в отчете продолжает значиться как изделие 11Ф35, заводской номер 2К1) оценивают в 1,35 млн тенге. Судя по имеющимся в сети интернет скринам документов, в эту сумму - 1 352 112 тенге - корабль еще в 2004 году оценил независимый оценщик ТОО GNN Consult.
Напомним, всего для космических полетов планировалось построить пять «Буранов», но успели только два (третий был готов примерно наполовину). Первый корабль запустили 32 года назад, именно он был разрушен в 2002 году рухнувшей крышей монтажно-испытательного корпуса.
Второй корабль, из-за которого сейчас идут споры, был готов более чем на 90% и уже привезен на космодром Байконур. Но запуск, запланированный на 1990 год, так и не состоялся.
Третий космический челнок с 2004 по 2011 год стоял на пирсе Химкинского водохранилища и заметно обветшал. В 2011 году орбитальный корабль был перевезен на аэродром в Жуковский и показан на авиасалоне МАКС-2011. С тех пор он так и стоит на аэродроме (комический корабль можно увидеть на снимках со спутника) и ждет реставрации....
https://kursiv.kz/news/finansy/2020-12/skolko-stoit-kazakhstanskiy-korabl-buran
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