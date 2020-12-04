Почему частным клиникам невыгодно лечить “бесплатных” пациентов?

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GoodZone 04 Декабря 2020 в 12:14:13
Дождались?! Система обязательного медстрахования со скрипом, но начинает работать. Вот она конкуренция, право выбора и плюшки для тех, кто платит взносы! Или население окончательно перестало верить в государство как в поставщика медпомощи и думает, что у частника будет лучше? Все и сразу, но с оговорками. Об одной из них сегодня и поговорим.
Для начала таблица. Две самые важные цифры в последнем столбце. Первая - сумма, которую за оказанную услугу частнику платит ФСМС (это тариф, утвержденный Минздравом). Вторая - средняя стоимость той же услуги по прейскуранту частных медклиник Алматы (в разных регионах эта сумма может отличаться).
Понятно, что для частной клиники пациент, который платит за себя сам, и пациент, за лечение которого деньги поступают из Фонда медстрахования, - две разные суммы, как бы цинично это ни выглядело. А где деньги - там и отношение, и качество услуг.
- Существующие тарифы действительно низкие, они не покрывают расходов клиник. Но при этом они работают с Фондом медстрахования и оказывают услуги в рамках госзаказа. В чем выгода? - рассуждает директор частной клиники, член общественного совета Фонда социального медицинского страхования Данияр КАЛИЕВ. - Нужно понимать психологию предпринимателей: они вкладывают деньги не в сегодняшний день. Здравоохранение - это не стройка и не нефтянка. Это длинные деньги, которые возвращаются долго. Но в этом их преимущество - такие вложения более надежны. И конечно, инвесторы рассчитывают, что тарифы будут расти.
Будем объективны, ФСМС позитивно повлиял на рынок частного здравоохранения - тарифы Минздрава пусть и ничтожно медленно, но растут, доверие инвесторов тоже. Несмотря на кризисную ситуацию, на рынок приходит все больше частных денег, в том числе и в самый низкодоходный сектор первичной медико-санитарной помощи (ПМСП ).
- Давайте разберемся, на чем зарабатывает частник. Первое - деньги, которые он получает за прикрепленное население. Обслуживаются в медцентре 500 человек. За каждого из них фонд ежемесячно перечисляет определенную сумму. Большая часть этих людей в поликлинику обращается эпизодически, а выплаты за них идут регулярно. Второе: милые девушки в регистратуре при любой возможности отправляют пациентов на платные услуги или в другие клиники: у нас специалиста нет, аппарат УЗИ сломался, запись на МРТ на месяц вперед, но за деньги исследование можно сделать сегодня.
- Все именно так и происходит, и вы прекрасно знаете почему. Все дело в тарифах. Например, за эндоскопическое исследование пищевода и желудка фонд платит около 6000 тенге (это ниже себестоимости), а его средняя стоимость в клиниках - 9000-10 000 тенге. Государственный тариф неконкурентоспособен. Но пока общество не начнет платить более высокие страховые взносы, оно будет получать отвратительное обслуживание в поликлиниках.
- Выходит, что пациент зависит от чистоплотности той частной клиники, к которой он прикреплен? Ответственный владелец скажет: “Прикрепили 500 человек и будем обслуживать их по максимуму”. А другой выберет более выгодную тактику: “Деньги за прикрепленное население получать будем, кое-какие услуги помимо приема участкового окажем, а все остальное платно”.
- К сожалению, так оно и есть. Назову третий вариант, который вы не озвучили. Он тоже из числа добросовестных. Многие мои коллеги выстраивают бизнес-модель следующим образом. Они не рассматривают ПМСП как источник дохода, но используют поликлиники как генератор пациентов для госпитализации в свои стационары (как правило, они у них есть), где им делают операции - платные или в рамках госзаказа (здесь тарифы более адекватны). Для них ПМСП - мельница, формирующая непрекращающийся поток пациентов, которые приносят прибыль.
- Фонд не может повлиять на эту ситуацию?
- Конечно, может, и он это делает. Проводит мониторинги, штрафует провайдеров медпомощи, если те нарушают протоколы лечения или приказы Минздрава. Но к каждому врачу солдата не приставишь, и ФСМС, как и любая другая организация, ограничен в своих ресурсах. Поэтому со следующего года он планирует вводить систему технического мониторинга: данные будут поступать в фонд в автоматическом режиме, их будут мониторить и выявлять нарушения. Контроль контролем, но экономическая логика неумолима: в большинстве случаев клиникам дешевле заплатить штраф, проще отказать пациенту, необоснованно отправить его на платную услугу, даже зная про санкции.
Объективно клиники не могут выполнять все приказы Минздрава за текущие деньги. Это нереально. Им нужно зарабатывать, выделить часы для приема платных пациентов, потому что тарифы не покрывают их расходы.
Все мы заложники этой ситуации: пациентам не оказывают нужной помощи, поставщики недополучают деньги, а государство вечно остается крайним, потому что не обеспечивает качественное здравоохранение. В итоге несчастливы все.
Но я убежден (и это мировая практика): государство не должно устанавливать тарифы, а фонд не должен подчиняться Минздраву. Министерство - заинтересованный участник процесса. Фонд же должен быть омбудсменом пациентов. Он себя так и позиционирует, но таковым не является. И не станет, пока рулить им будет Минздрав. Министерство само управляет большим фондом медорганизаций, которые являются поставщиками услуг. По сути, оно тоже поставщик.
Я считаю, что на первом этапе ФСМС нужно вывести в подчинение правительства, передать ему часть вопросов, а в перспективе по мере развития нашего гражданского общества создать трехстороннюю комиссию: государство, пациенты, поставщики помощи. Пока население не участвует в формировании тарифов, оно не понимает взаимосвязи между размером взносов, которые платит, и качеством медуслуг. И все время ждет чудес. Эта комиссия урегулирует рынок, и тогда мы будем говорить о справедливых тарифах и взносах, - резюмирует мой собеседник.
Оксана АКУЛОВА, фото Владимира ЗАИКИНА, Алматы
https://time.kz/articles/ukogo/2020/12/02/v-itoge-neschastlivy-vse
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 04.12.2020 в 12:45:12 # 767687
У нас просто в корне неправильная политика в отношении здравоохранения. Нельзя здоровье нации отдавать на откуп частнику-капиталисту. ЗДОРОВЬЕ - ЭТО НЕ УСЛУГА(как сейчас считают наши дЕФФЕктивные менеджеры), ЭТО БУДУЩЕЕ СТРАНЫ. а будущее страны не может быть услугой... так же как и образование...
Цитата: GoodZone от 04.12.2020 07:17:34
Практичный 04.12.2020 в 12:45:12 # 767687
У нас просто в корне неправильная политика в отношении здравоохранения. Нельзя здоровье нации отдавать на откуп частнику-капиталисту. ЗДОРОВЬЕ - ЭТО НЕ УСЛУГА(как сейчас считают наши дЕФФЕктивные менеджеры), ЭТО БУДУЩЕЕ СТРАНЫ. а будущее страны не может быть услугой... так же как и образование...
Практичный 04.12.2020 в 12:45:12 # 767687
У нас просто в корне неправильная политика в отношении здравоохранения. Нельзя здоровье нации отдавать на откуп частнику-капиталисту. ЗДОРОВЬЕ - ЭТО НЕ УСЛУГА(как сейчас считают наши дЕФФЕктивные менеджеры), ЭТО БУДУЩЕЕ СТРАНЫ. а будущее страны не может быть услугой... так же как и образование...
У нас все отдали в частные руки даже стратегические объекты - водоканал...Государство всю ответственность с себя скинуло.Вы конституцию с последними поправками почитайте - офигеете.
Практичный 04.12.2020 в 18:46:54 # 767723
Цитата: Рамзес от 04.12.2020 12:44:34Мдаа,не в той стране я родился... Надо исправлять
У нас все отдали в частные руки даже стратегические объекты - водоканал...Государство всю ответственность с себя скинуло.Вы конституцию с последними поправками почитайте - офигеете.
Цитата: GoodZone от 04.12.2020 07:17:34
Практичный 04.12.2020 в 12:45:12 # 767687
У нас просто в корне неправильная политика в отношении здравоохранения. Нельзя здоровье нации отдавать на откуп частнику-капиталисту. ЗДОРОВЬЕ - ЭТО НЕ УСЛУГА(как сейчас считают наши дЕФФЕктивные менеджеры), ЭТО БУДУЩЕЕ СТРАНЫ. а будущее страны не может быть услугой... так же как и образование...
Практичный 04.12.2020 в 12:45:12 # 767687
У нас просто в корне неправильная политика в отношении здравоохранения. Нельзя здоровье нации отдавать на откуп частнику-капиталисту. ЗДОРОВЬЕ - ЭТО НЕ УСЛУГА(как сейчас считают наши дЕФФЕктивные менеджеры), ЭТО БУДУЩЕЕ СТРАНЫ. а будущее страны не может быть услугой... так же как и образование...
У нас все отдали в частные руки даже стратегические объекты - водоканал...Государство всю ответственность с себя скинуло.Вы конституцию с последними поправками почитайте - офигеете.