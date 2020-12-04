Почему частным клиникам невыгодно лечить “бесплатных” пациентов?

Практичный 04.12.2020 в 12:45:12 # 767687У нас просто в корне неправильная политика в отношении здравоохранения. Нельзя здоровье нации отдавать на откуп частнику-капиталисту. ЗДОРОВЬЕ - ЭТО НЕ УСЛУГА(как сейчас считают наши дЕФФЕктивные менеджеры), ЭТО БУДУЩЕЕ СТРАНЫ. а будущее страны не может быть услугой... так же как и образование...