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Экономика
Инфляция в Казахстане за ноябрь выросла на 0,9% - бюро нацстатистики
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GoodZone 04 Декабря 2020 в 11:53:07
Инфляция в Казахстане за ноябрь, по сравнению с октябрем 2020 года, составила 0,9%, указывается в сообщении бюро национальной статистики (БНС) агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПР) РК.

«В ноябре, к октябрю 2020 года, повышение цен отмечено на масло подсолнечное на 10,7%, овощи свежие – на 8,5%, сахар-песок – на 6,8%, яйца – на 4,6%, картофель – на 3,8%, крупы – на 2,1%, кефир – на 1,1%, муку– на 1%, молоко, масло сливочное – по 0,8%, макаронные изделия – на 0,7%. Табачные изделия подорожали на 0,6%», - говорится в экспресс-информации на сайте статкомитета.

Снижение цен зафиксировано на окорочка куриные на 1,8%, яблоки – на 1%, пшено – на 0,5%.

За 11 месяцев 2020 года цены на продовольственные товары увеличились на 9,6%, непродовольственные товары – на 5,1%, платные услуги – на 3,8%.

По сообщению КазТАГ
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dee 04.12.2020 в 14:00:44   # 767702
итого? опять инфляция держится в намеченном курсе 7%?)
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  GoodZone 04.12.2020 в 14:20:22   # 767704
А кто помнит, сколько стоил обычный хлеб в марте до пандемии? Я брал резаный серый по 120 тенге, сейчас он по 180... крупы однозначно выросли минимум на 20%, молочка, мясо - тоже % на 20. Да все подтянулось существенно... свой средний чек проверьте, у меня он вырос на треть и я не скажу, что стал больше или лучше питаться... и что-то я не припомню, чтобы мне это как-то компенсировали повышением ЗП или другими плюшками. статистика как всегда рисуется...
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