Инфляция в Казахстане за ноябрь выросла на 0,9% - бюро нацстатистики

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GoodZone 04 Декабря 2020 в 11:53:07
«В ноябре, к октябрю 2020 года, повышение цен отмечено на масло подсолнечное на 10,7%, овощи свежие – на 8,5%, сахар-песок – на 6,8%, яйца – на 4,6%, картофель – на 3,8%, крупы – на 2,1%, кефир – на 1,1%, муку– на 1%, молоко, масло сливочное – по 0,8%, макаронные изделия – на 0,7%. Табачные изделия подорожали на 0,6%», - говорится в экспресс-информации на сайте статкомитета.
Снижение цен зафиксировано на окорочка куриные на 1,8%, яблоки – на 1%, пшено – на 0,5%.
За 11 месяцев 2020 года цены на продовольственные товары увеличились на 9,6%, непродовольственные товары – на 5,1%, платные услуги – на 3,8%.
По сообщению КазТАГ
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