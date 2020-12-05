Вакцина от коронавируса будет бесплатной не для всех – Алексей Цой

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danilov 05 Декабря 2020 в 19:58:12
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 05.12.2020 в 22:08:02 # 767758
Когда появилась новость, что Россия создала вакцину, были такого рода комментарии: фи, нам российскую не надо, только американскую.
Теперь же выясняется и российскую не все получат, комментарии тех же людей: "да как так, опять только избранные получат, мы тоже хотим "
MишаМашкевич 06.12.2020 в 01:22:41 # 767767
Вопрос времени когда это все жахнет.
Я понимаю, капитализм все дела! Я также поддерживаю что врачей и учителей ( это соц значимые профессии, пускай даже за счёт незначимых налогоплательщиков), но органы двд я бы не перечислила к профессиям с рисками, кроме участковых?
Честно, от русской вакцины ещё развёрнутого анализа нет, от гринго есть. Здоровья у меня одно, но так как я прошла 2 волны эпидемии, думаю силёнок ещё на 3 хватит, но дождусь рекомендации и отзывов воза.
Цитата: Pole13 от 05.12.2020 17:53:39Лично я жду вакцину от Билли, чтобы два в одном!
Я посмеялся с комментариев на тенгри.кз.
Когда появилась новость, что Россия создала вакцину, были такого рода комментарии: фи, нам российскую не надо, только американскую.
Теперь же выясняется и российскую не все получат, комментарии тех же людей: "да как так, опять только избранные получат, мы тоже хотим "
Я посмеялся с комментариев на тенгри.кз.
Когда появилась новость, что Россия создала вакцину, были такого рода комментарии: фи, нам российскую не надо, только американскую.
Теперь же выясняется и российскую не все получат, комментарии тех же людей: "да как так, опять только избранные получат, мы тоже хотим "
alpha_portal 06.12.2020 в 10:00:42 # 767771
Славься великая партия
Цитата: alpha_portal от 06.12.2020 04:00:42
Вангую следующий заголовок: Вкацина от короновируса будет не для всех и не бесплатной
Славься великая партия
Вангую следующий заголовок: Вкацина от короновируса будет не для всех и не бесплатной
Славься великая партия
Как бы не заставили добровольно-принудительно иначе штраф и ограничение в правах.
"Голикова попросила перед прививкой от коронавируса не пить 42 дня" - Московский комсомолец. Российские соцсети встали на дыбы.