 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Вакцина от коронавируса будет бесплатной не для всех – Алексей Цой
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 05 Декабря 2020 в 19:58:12
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Практичный 05.12.2020 в 22:08:02   # 767758
1942 р озвучили Россия предельную стоимость вакцины. Но чую у нас ералаш будет еще тот с этой вакциной
поощрить | покарать
  СССР 05.12.2020 в 23:23:40   # 767762
У Россиян бесплатно. А наши столько триллионов спускают на якобы борьбу с коронавирусом, сделали бы уже и прививки бесплатные. А так, хрен кто пойдёт прививаться.
поощрить (1) | покарать
  Pole13 05.12.2020 в 23:53:39   # 767763
Я посмеялся с комментариев на тенгри.кз.
Когда появилась новость, что Россия создала вакцину, были такого рода комментарии: фи, нам российскую не надо, только американскую.
Теперь же выясняется и российскую не все получат, комментарии тех же людей: "да как так, опять только избранные получат, мы тоже хотим "
поощрить (3) | покарать
  Ал 05.12.2020 в 23:58:05   # 767765

поощрить (1) | покарать
  MишаМашкевич 06.12.2020 в 01:22:41   # 767767
Наше правительство довольно очень часто принимает решения в своих кабинетах, которые очень далеки от реальности бытия своего же народа.
Вопрос времени когда это все жахнет.
Я понимаю, капитализм все дела! Я также поддерживаю что врачей и учителей ( это соц значимые профессии, пускай даже за счёт незначимых налогоплательщиков), но органы двд я бы не перечислила к профессиям с рисками, кроме участковых?

Честно, от русской вакцины ещё развёрнутого анализа нет, от гринго есть. Здоровья у меня одно, но так как я прошла 2 волны эпидемии, думаю силёнок ещё на 3 хватит, но дождусь рекомендации и отзывов воза.
поощрить (1) | покарать
  Zoggyla 06.12.2020 в 09:25:35   # 767768
Цитата: Pole13 от 05.12.2020 17:53:39
Я посмеялся с комментариев на тенгри.кз.
Когда появилась новость, что Россия создала вакцину, были такого рода комментарии: фи, нам российскую не надо, только американскую.
Теперь же выясняется и российскую не все получат, комментарии тех же людей: "да как так, опять только избранные получат, мы тоже хотим "
Лично я жду вакцину от Билли, чтобы два в одном!
поощрить | покарать
  Zoggyla 06.12.2020 в 09:29:53   # 767769
поощрить | покарать
  alpha_portal 06.12.2020 в 10:00:42   # 767771
Вангую следующий заголовок: Вкацина от короновируса будет не для всех и не бесплатной
Славься великая партия
поощрить | покарать
  Рамзес 06.12.2020 в 10:32:17   # 767772
Цитата: alpha_portal от 06.12.2020 04:00:42
Вангую следующий заголовок: Вкацина от короновируса будет не для всех и не бесплатной
Славься великая партия

Как бы не заставили добровольно-принудительно иначе штраф и ограничение в правах.
поощрить | покарать
  Leksus 06.12.2020 в 10:48:07   # 767774
Фигня это все.
"Голикова попросила перед прививкой от коронавируса не пить 42 дня" - Московский комсомолец. Российские соцсети встали на дыбы.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь