Вакцина от коронавируса будет бесплатной не для всех – Алексей Цой

Я посмеялся с комментариев на тенгри.кз.Когда появилась новость, что Россия создала вакцину, были такого рода комментарии: фи, нам российскую не надо, только американскую.Теперь же выясняется и российскую не все получат, комментарии тех же людей: "да как так, опять только избранные получат, мы тоже хотим "