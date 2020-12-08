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Экономика
Hankyu Hanshin Express Globa будет использовать Транссиб
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danilov 08 Декабря 2020 в 12:24:58
Логистический гигант Hankyu Hanshin Express Global, работающий практически во всех точках планеты и на всех видах транспорта, принял решение о регулярных перевозках в Европу по Транссибу.

С контейнерных терминалов грузы будут собираться в японском порту Тояма, откуда по морю доставляться во Владивосток, а оттуда по железной дороге до станции Малашевичи в Польше. В Познани - растаможка и перегрузка на автотранспорт.

Расчетное время в пути - 22 дня. Морем через Суэц - в два с лишним раза дольше. А с учетом текущих проблем на морских линиях и дороговизны фрахта получается совсем выгодно.


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  Manitu 08.12.2020 в 14:04:53   # 767869
Ждём санкций заокеанских "друзей" в отношении Hankyu Hanshin Express Global и предложения более демократичного маршрута через Тихий океан, транзитом через СШП, а там через Атлантику рукой подать до Европы.
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