Hankyu Hanshin Express Globa будет использовать Транссиб

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 08 Декабря 2020 в 12:24:58
С контейнерных терминалов грузы будут собираться в японском порту Тояма, откуда по морю доставляться во Владивосток, а оттуда по железной дороге до станции Малашевичи в Польше. В Познани - растаможка и перегрузка на автотранспорт.
Расчетное время в пути - 22 дня. Морем через Суэц - в два с лишним раза дольше. А с учетом текущих проблем на морских линиях и дороговизны фрахта получается совсем выгодно.
( 46.49Кб)
Комментарии, по рейтингу, по дате