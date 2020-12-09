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Экономика
Торговые партнёры Китая в 2000 и 2019 году
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danilov 09 Декабря 2020 в 16:23:18
синим - страны, для которых товарооборот с США больше китайского,
красным - товарооборот с Китаем больше американского.


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( 50.17Кб)
Комментарии, по рейтингу, по дате
  toliktommy 09.12.2020 в 16:33:51   # 767922
Вот что алиэкспресс животворящий делает!
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  KapitanNemo 09.12.2020 в 19:27:47   # 767928
Развитие платежных систем, служб доставки тоже повлияли.
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