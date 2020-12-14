Названы страны, жители которых тратят больше всего денег на еду

У нас средняя зарплата 200 евро...из них как минимум половина на жратву...если не больше..Что тут сравнивать то...дружбан живёт в Германии...часто общаемся...у него доход в среднем 5 тысяч евро с женой...двое детей...у меня с женой 500 евро, двое детей...я трачу на еду половину...А он пятую часть...цены сравнивали, у нас не на много дешевле...при этом я жру дома, он в кафе