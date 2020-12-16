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Живем не по средствам? Закредитованность казахстанцев беспокоит экспертов
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danilov 16 Декабря 2020 в 13:13:42
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Zoggyla
16.12.2020 в 14:32:32
# 768324
Закредитованные эксперты озаботились будущим.
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KapitanNemo
16.12.2020 в 15:58:43
# 768329
Могу откладывать по 10 000 в месяц.
Но как заставить их работать на себя?
Их обесценивание никакой депозит компенсировать не может.
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