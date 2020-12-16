 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Живем не по средствам? Закредитованность казахстанцев беспокоит экспертов
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 16 Декабря 2020 в 13:13:42
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 16.12.2020 в 14:32:32   # 768324
Закредитованные эксперты озаботились будущим.
поощрить | покарать
  KapitanNemo 16.12.2020 в 15:58:43   # 768329
Могу откладывать по 10 000 в месяц.
Но как заставить их работать на себя?
Их обесценивание никакой депозит компенсировать не может.
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь