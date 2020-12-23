Парламент принял закон по досрочному снятию части пенсионных

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danilov 23 Декабря 2020 в 12:10:36
Депутаты Мажилиса согласились с поправками Сената в части:
- заключения соглашения об инвестициях по решению правительства РК между лицом, уполномоченным правительством РК, и юрлицом, в том числе зарегистрированным в юрисдикции МФЦА;
- дополнения полномочий Нацбанка по сбору и обработке адмданных по вопросам валютного регулирования, денежно-кредитной статистики и статистики финансового рынка, наличного денежного обращения, платежей и платежных систем, финансовой стабильности, регулирования, контроля и надзора филиалов банков РК и филиалов страховых брокеров-нерезидентов РК;
- регламентирования условий синдицированного финансирования;
- возмещения отрицательной разницы между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной управляющим инвестиционным портфелем, и минимальным значением доходности пенсионных активов за счет собственного капитала единому накопительному пенсионному фонду для последующего перечисления вкладчикам, за которых перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, пенсионные накопления которых находились в доверительном управлении данного управляющего инвестиционным портфелем;
- исключения внутреннего противоречия и введения в действие норм законопроекта.
В целом законопроект направлен на реализацию Послания главы государства и реализацию мер, предусмотренных в Комплексном плане по восстановлению экономического роста.
Так, к примеру, по привлечению инвестиций будет введен новый инструмент - соглашение об инвестициях. Предусматривается оптимизация процедур и совершенствование механизмов ГЧП.
Для создания благоприятных условий субъектам бизнеса будет закреплена соответствующая функция по введению веб-портала "Правительство для бизнеса" по принципу "Единого окна", а также введению Реестра бизнес-партнеров. А для новых создаваемых объектов в сферах пищевой и легкой промышленности снизят порог инвестиций в два раза.
По устойчивости финансового рынка будет усовершенствован механизм предоставления синдицированного займа. Это позволит нескольким банкам, международным финансовым организациям предоставлять кредит заемщику в рамках одного договора.
https://www.zakon.kz/5051856-parlament-prinyal-zakon-po-dosrochnomu.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 23.12.2020 в 14:47:38 # 768677
Парламент принял закон по досрочному снятию части пенсионных накоплений https://forbes.kz/finances/finance/parlament_prinyal_zakon_po_dosrochnomu_snyatiyu_chasti_pensionnyih_nakopleniy/
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Правом использования части своих пенсионных накоплений на целевые нужды смогут воспользоваться:
работающие граждане, в пределах имеющейся суммы пенсионных накоплений, превышающей "порог достаточности" в соответствующем возрасте (сумма пенсионных накоплений, достаточная для обеспечения пенсионных выплат на уровне не ниже минимальной пенсии после достижения пенсионного возраста, с учетом будущего трудового периода и систематической уплаты пенсионных взносов);
лица, заключившие договоры пенсионного аннуитета со страховыми компаниями, обеспечивающими им пожизненные аннуитетные выплаты в размере не ниже минимального размера пенсии, в пределах оставшейся в ЕНПФ суммы пенсионных накоплений;
состоявшиеся пенсионеры (включая пенсионеров из числа силовых структур) – в пределах не более 50% оставшейся суммы пенсионных накоплений в ЕНПФ. При условии, что совокупный размер их пенсии (включая пенсию по возрасту или выслуге лет, базовую пенсию и выплаты из пенсионных накоплений) обеспечивает замещение утраченного дохода на уровне, соответствующем международным стандартам (не менее 40%).
...
Правом использования части своих пенсионных накоплений на целевые нужды смогут воспользоваться:
работающие граждане, в пределах имеющейся суммы пенсионных накоплений, превышающей "порог достаточности" в соответствующем возрасте (сумма пенсионных накоплений, достаточная для обеспечения пенсионных выплат на уровне не ниже минимальной пенсии после достижения пенсионного возраста, с учетом будущего трудового периода и систематической уплаты пенсионных взносов);
лица, заключившие договоры пенсионного аннуитета со страховыми компаниями, обеспечивающими им пожизненные аннуитетные выплаты в размере не ниже минимального размера пенсии, в пределах оставшейся в ЕНПФ суммы пенсионных накоплений;
состоявшиеся пенсионеры (включая пенсионеров из числа силовых структур) – в пределах не более 50% оставшейся суммы пенсионных накоплений в ЕНПФ. При условии, что совокупный размер их пенсии (включая пенсию по возрасту или выслуге лет, базовую пенсию и выплаты из пенсионных накоплений) обеспечивает замещение утраченного дохода на уровне, соответствующем международным стандартам (не менее 40%).