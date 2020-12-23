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Экономика
Южнокорейская SsangYong Motor подала на банкротство
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danilov 23 Декабря 2020 в 13:27:14
СЕУЛ, 22 декабря. /ТАСС/. Просроченные долги южнокорейского автопроизводителя SsangYong Motor достигают $285 млн (315,3 млрд вон). В понедельник компания подала в суд заявление о банкротстве. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на заявление компании.

Задолженность южнокорейской корпорации составляет 42% ее капитала. Около $90 млн (100 млрд вон) она должна иностранным инвесторам, таким как банк JP Morgan, долги перед южнокорейскими кредиторами, такими как Woori Bank и государственным Корейским банком развития, достигают $194 млн (215 млрд вон).

В понедельник автомобильная компания подала заявку на признание банкротом из-за роста задолженности и снижения продаж на фоне пандемии.

SsangYong Motor подала заявку на начало процедуры судебного банкротства, поскольку из-за невозможности достигнуть соглашения о продлении сроков погашения задолженности с иностранными банками возникнут существенные проблемы в работе компании, - говорится в заявлении южнокорейской корпорации.

ТАСС
Комментарии, по рейтингу, по дате
  гримм 23.12.2020 в 14:27:46   # 768675
наши как знали закупили санёнги чтобы потом быстрее списать и закупать по новой
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  Практичный 23.12.2020 в 14:46:50   # 768676
Страшнее машины я не видел. Не велика потеря
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  alpha_portal 23.12.2020 в 17:01:28   # 768685
Ну... Началось... Затяните пояски
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  Versus 23.12.2020 в 18:19:49   # 768687
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  Ара горный 23.12.2020 в 18:24:24   # 768689
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  старик 23.12.2020 в 18:45:14   # 768690
Тут так ругают ССанги, они хуже российских? Без подвоха, я действительно не знаю.
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  строитель 23.12.2020 в 20:36:30   # 768700
Цитата: старик от 23.12.2020 12:45:14
Тут так ругают ССанги, они хуже российских? Без подвоха, я действительно не знаю.


Что Вы! Что Вы! Почти мерседес
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  Ал 23.12.2020 в 20:42:56   # 768701

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  Странник626 23.12.2020 в 22:15:34   # 768703
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  divan 24.12.2020 в 04:59:00   # 768705
Санги Енги Корандо, актион, довольно уродские но очень надежные машины.

Уродливее Санг енга только Ниссан Жук)))
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