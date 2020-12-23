Южнокорейская SsangYong Motor подала на банкротство

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danilov 23 Декабря 2020 в 13:27:14
Задолженность южнокорейской корпорации составляет 42% ее капитала. Около $90 млн (100 млрд вон) она должна иностранным инвесторам, таким как банк JP Morgan, долги перед южнокорейскими кредиторами, такими как Woori Bank и государственным Корейским банком развития, достигают $194 млн (215 млрд вон).
В понедельник автомобильная компания подала заявку на признание банкротом из-за роста задолженности и снижения продаж на фоне пандемии.
SsangYong Motor подала заявку на начало процедуры судебного банкротства, поскольку из-за невозможности достигнуть соглашения о продлении сроков погашения задолженности с иностранными банками возникнут существенные проблемы в работе компании, - говорится в заявлении южнокорейской корпорации.
ТАСС
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 23.12.2020 в 14:46:50 # 768676
alpha_portal 23.12.2020 в 17:01:28 # 768685
Цитата: Практичный от 23.12.2020 08:46:50гляньте sanyong sports 2020 очень даже хороша
Страшнее машины я не видел. Не велика потеря
Страшнее машины я не видел. Не велика потеря
Ара горный 23.12.2020 в 18:24:24 # 768689
Цитата: Versus от 23.12.2020 12:19:49
Цитата: Практичный от 23.12.2020 08:46:50гляньте sanyong sports 2020 очень даже хороша
Страшнее машины я не видел. Не велика потеря
Страшнее машины я не видел. Не велика потеря
Вот за это одно, ссаные ёнги до седьмого колена проклятия заслуживают.
Цитата: старик от 23.12.2020 12:45:14
Тут так ругают ССанги, они хуже российских? Без подвоха, я действительно не знаю.
Тут так ругают ССанги, они хуже российских? Без подвоха, я действительно не знаю.
Что Вы! Что Вы! Почти мерседес
Странник626 23.12.2020 в 22:15:34 # 768703
https://yandex.kz/images/search?rpt=simage&noreask=1&source=qa&text=SsangYong%20Istana&stype=image&lr=221&p=3&pos=118&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-autoru-all%2F46401%2Ff8d96b8fb7bebc46f601614cf79e135b%2F1200x900&rlt_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-autoru-vos%2F2049300%2F97a14a23ccd90a8f89b72d60ab96914f%2F1200x900&ogl_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-autoru-all%2F46401%2Ff8d96b8fb7bebc46f601614cf79e135b%2F1200x900
Уродливее Санг енга только Ниссан Жук)))