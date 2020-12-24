Казахстанцы забрали 34 млрд тенге из ЕНПФ и выехали на ПМЖ.

По-разному бывает с переездом, также по-разному можно к этому относиться. Но верно одно. Люди забирают СВОИ деньги. Ещё бесит, что пенсию в Казахстане перестают платить сразу после разрешения выезда на ПМЖ, несмотря на сохранение ещё казахстанского гражданства. И в нынешней ситуации это затягивается на месяца. Знаю людей, которые прокляли тут всё и вся в связи с этим. Вообще, по моему мнению, если я ЗДЕСЬ заработал пенсию, то мне её ОТСЮДА и должны платить, хоть я дальше буду жить на Марсе. Какое государству собачье дело, где я живу. Работал я на благо этого государства