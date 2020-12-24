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Экономика
Казахстанцы забрали 34 млрд тенге из ЕНПФ и выехали на ПМЖ.
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lado 24 Декабря 2020 в 09:33:17
Отметим, что с 1 января 2019 года по 1 октября 2019 года казахстанцы в связи с выездом на ПМЖ забрали 35,1 млрд тенге. Таким образом, за 10 месяцев 2019 года жители забрали больше средств, чем за 11 месяцев 2020 года.

Общее количество выплат составило 172,1 млрд тенге, большая часть которых, а именно 34%, приходилась на выплаты по возрасту (57,7 млрд тенге), наследникам (32,01 млрд тенге), на погребение (3,96 млрд тенге), выплаты по инвалидности (1,4 млрд тенге).

По данным ЕНПФ, на 1 декабря 2020 года на счетах вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда сформированы пенсионные накопления на сумму 12,7 трлн тенге. С начала текущего года сумма увеличились на 1,9 трлн тенге или на 18%.

Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счёт обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и составила 12,4 трлн тенге (рост с начала 2020 года составил 18%). Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 309,6 млрд тенге (рост составил 26%), сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) составила 2,2 млрд тенге (рост 11%).

«Важно отметить, что с 1 января 2020 года по состоянию на 1 декабря на счета вкладчиков ЕНПФ было начислено более 1,13 трлн тенге чистого инвестиционного дохода, что на 531 млрд тенге (рост 88%) больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого 2019 года», - говорится в сообщении.

На счета вкладчиков с начала 2020 года поступили пенсионные взносы в общем объёме 958,8 млрд тенге, что превысило показатели за 11 месяцев 2019 года на 75,8 млрд или 9%. Из общего объёма взносов 95,5% составляют поступления в ЕНПФ по ОПВ – 915,6 млрд тенге (рост 9%), 42,7 млрд тенге (рост 9%) поступило по ОППВ, 480 млн тенге (рост 54%) было перечислено по ДПВ.

Напомним, ранее сообщалось, что, по данным на октябрь, жители республики забрали 31,1 млрд тенге в связи с выездом на ПМЖ. Казахстан покинули 21 079 человек в январе-сентябре 2020 года, в том числе в страны СНГ выбыли 19 032 человека.

https://kursiv.kz/news/pensionnaya-sistema/2020-12/kazakhstancy-zabrali-34-mlrd-tenge-iz-enpf-i-vyekhali-na-pmzh
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Hairless 24.12.2020 в 11:02:43   # 768714
Уехавшие в 2020 г - еще не все забрали свои деньги из ЕНПФ.
Чтобы их забрать, нужно получить сначала общегражданский паспорт РФ, потом по нему - загранпаспорт РФ, потом по загранпаспорту оформить в Казахстане ИИН нерезидента, и только тогда ЕНПФ переведет деньги, удержав подоходный налог и выплатив компенсацию за инфляцию.
При существовавших ограничениях на выезд из РФ эти процедуры затягиваются.
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  Zoggyla 24.12.2020 в 11:16:19   # 768719
Заголовок звучит как обида)
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  shlenchak 24.12.2020 в 13:37:24   # 768724
Вот вопрос стало ли им там лучше?? А то сняли уехали, а может вернуться хотят обратно
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  Денис222 24.12.2020 в 15:39:38   # 768734
Каждый забрал свои деньги..
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  GoodZone 24.12.2020 в 15:57:21   # 768736
Цитата: shlenchak от 24.12.2020 07:37:24
Вот вопрос стало ли им там лучше?? А то сняли уехали, а может вернуться хотят обратно

Ну не знаю, среди знакомых многие уехали и никто не вернулся - живут, работают, учатся, некоторые в гости приезжают. Вроде довольны - врут однозначно, хреново им там под пятой ФСБ и наитемнейшего, чуть не так сразу отравление новичком или в гулаг...
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  Zoggyla 24.12.2020 в 16:10:35   # 768738
Цитата: GoodZone от 24.12.2020 09:57:21
Цитата: shlenchak от 24.12.2020 07:37:24
Вот вопрос стало ли им там лучше?? А то сняли уехали, а может вернуться хотят обратно

Ну не знаю, среди знакомых многие уехали и никто не вернулся - живут, работают, учатся, некоторые в гости приезжают. Вроде довольны - врут однозначно, хреново им там под пятой ФСБ и наитемнейшего, чуть не так сразу отравление новичком или в гулаг...
Ну, во-первых они бы с радостью, да их не выпускают, во-вторых - знаком с вольным поселенцем, бежавшим на родину с Тамбовской губернии. Высококлассный токарь-фрезеровщик не нашел себя на просторах сельской местности и вернулся
д о м о й. Здесь сразу был востребован и ни о чем не жалеет.
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  Софруджу 24.12.2020 в 16:25:35   # 768739
По-разному бывает с переездом, также по-разному можно к этому относиться. Но верно одно. Люди забирают СВОИ деньги. Ещё бесит, что пенсию в Казахстане перестают платить сразу после разрешения выезда на ПМЖ, несмотря на сохранение ещё казахстанского гражданства. И в нынешней ситуации это затягивается на месяца. Знаю людей, которые прокляли тут всё и вся в связи с этим. Вообще, по моему мнению, если я ЗДЕСЬ заработал пенсию, то мне её ОТСЮДА и должны платить, хоть я дальше буду жить на Марсе. Какое государству собачье дело, где я живу. Работал я на благо этого государства
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  Денис222 24.12.2020 в 16:37:35   # 768742
Нашему государству ваще не нужны пенсионеры. И чем раньше мы в землю, тем им лучше.
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  GoodZone 24.12.2020 в 16:38:32   # 768743
Zoggyla 24.12.2020 в 16:10:35 # 768738
Спорить я с вами не буду, как говорится Кесарю кесарево... Но официальные цифры миграционной службы говорят о многом:
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За пять месяцев текущего года в гражданство Республики Казахстан принято всего – 10 980 человек, все в упрощенном порядке (за 2019 год – 20 216), из них 9 755 оралманов (за 2019 год – 17 696);

- 427 граждан принято в гражданство Казахстана на основании Соглашения между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией (за 2019 год - 804);

- 798 соответствии с Конвенцией о гражданстве замужней женщины (за 2019 год – 1 716).

Наибольшее количество принятых в казахстанское гражданство составляют, этнические казахи, прибывшие из Республики КНР – 3 867, Узбекистан – 5 017, Республики Кыргызстан - 416, Туркменистана - 494.
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С начала 2020 года за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства выехало 24841 человек.

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За 26 лет независимости страны, в гражданство Республики Казахстан принято 1 081 676 лиц, из них 957 574 оралманов.
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Расшифровки выехавших к сожалению не нашел...
но ваш " Высококлассный токарь-фрезеровщик" где-то среди 1 081 676-957 574 оралманов и это за 26 лет...
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За первые шесть месяцев 2020 года российский паспорт получили 300 тысяч иностранцев.
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  Zoggyla 24.12.2020 в 16:43:48   # 768744
А разве нам есть о чем спорить? Просто некоторые возвращаются, это нормально.
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  GoodZone 24.12.2020 в 16:56:27   # 768745
Цитата: Zoggyla от 24.12.2020 10:43:48
А разве нам есть о чем спорить? Просто некоторые возвращаются, это нормально.

И однако же... к нам рвутся в основном оралманы, о их профессиональных навыках судить не берусь, а выезжают, опять же по моим наблюдениям, люди грамотные и востребованные или молодые на учебу, по сути будущее страны. Спорить нам действительно не о чем.
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  гримм 24.12.2020 в 17:09:36   # 768749
звучит как украли
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  Zoggyla 24.12.2020 в 19:13:03   # 768751
Цитата: Софруджу от 24.12.2020 10:25:35
По-разному бывает с переездом, также по-разному можно к этому относиться. Но верно одно. Люди забирают СВОИ деньги. Ещё бесит, что пенсию в Казахстане перестают платить сразу после разрешения выезда на ПМЖ, несмотря на сохранение ещё казахстанского гражданства. И в нынешней ситуации это затягивается на месяца. Знаю людей, которые прокляли тут всё и вся в связи с этим. Вообще, по моему мнению, если я ЗДЕСЬ заработал пенсию, то мне её ОТСЮДА и должны платить, хоть я дальше буду жить на Марсе. Какое государству собачье дело, где я живу. Работал я на благо этого государства
Но ведь был прецедент, когда люди выехали в США с перспективой на ПМЖ, а через некоторое время вернулись и подали в суд на неуплату пенсии как граждане РК. Гражданства их никто не лишал. Где-то же на сайте есть кажется об этом.
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  старик 24.12.2020 в 19:26:09   # 768753
Quote:
Нашему государству ваще не нужны пенсионеры. И чем раньше мы в землю, тем им лучше.
Справедливости ради: никакому государству пенсионеры не нужны. Отработанный материал, обуза, и это сермяжная правда жизни.
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