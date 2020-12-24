Казахстанцы забрали 34 млрд тенге из ЕНПФ и выехали на ПМЖ.

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lado 24 Декабря 2020 в 09:33:17
Общее количество выплат составило 172,1 млрд тенге, большая часть которых, а именно 34%, приходилась на выплаты по возрасту (57,7 млрд тенге), наследникам (32,01 млрд тенге), на погребение (3,96 млрд тенге), выплаты по инвалидности (1,4 млрд тенге).
По данным ЕНПФ, на 1 декабря 2020 года на счетах вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда сформированы пенсионные накопления на сумму 12,7 трлн тенге. С начала текущего года сумма увеличились на 1,9 трлн тенге или на 18%.
Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счёт обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и составила 12,4 трлн тенге (рост с начала 2020 года составил 18%). Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 309,6 млрд тенге (рост составил 26%), сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) составила 2,2 млрд тенге (рост 11%).
«Важно отметить, что с 1 января 2020 года по состоянию на 1 декабря на счета вкладчиков ЕНПФ было начислено более 1,13 трлн тенге чистого инвестиционного дохода, что на 531 млрд тенге (рост 88%) больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого 2019 года», - говорится в сообщении.
На счета вкладчиков с начала 2020 года поступили пенсионные взносы в общем объёме 958,8 млрд тенге, что превысило показатели за 11 месяцев 2019 года на 75,8 млрд или 9%. Из общего объёма взносов 95,5% составляют поступления в ЕНПФ по ОПВ – 915,6 млрд тенге (рост 9%), 42,7 млрд тенге (рост 9%) поступило по ОППВ, 480 млн тенге (рост 54%) было перечислено по ДПВ.
Напомним, ранее сообщалось, что, по данным на октябрь, жители республики забрали 31,1 млрд тенге в связи с выездом на ПМЖ. Казахстан покинули 21 079 человек в январе-сентябре 2020 года, в том числе в страны СНГ выбыли 19 032 человека.
https://kursiv.kz/news/pensionnaya-sistema/2020-12/kazakhstancy-zabrali-34-mlrd-tenge-iz-enpf-i-vyekhali-na-pmzh
Комментарии, по рейтингу, по дате
Чтобы их забрать, нужно получить сначала общегражданский паспорт РФ, потом по нему - загранпаспорт РФ, потом по загранпаспорту оформить в Казахстане ИИН нерезидента, и только тогда ЕНПФ переведет деньги, удержав подоходный налог и выплатив компенсацию за инфляцию.
При существовавших ограничениях на выезд из РФ эти процедуры затягиваются.
Цитата: shlenchak от 24.12.2020 07:37:24
Вот вопрос стало ли им там лучше?? А то сняли уехали, а может вернуться хотят обратно
Вот вопрос стало ли им там лучше?? А то сняли уехали, а может вернуться хотят обратно
Ну не знаю, среди знакомых многие уехали и никто не вернулся - живут, работают, учатся, некоторые в гости приезжают. Вроде довольны - врут однозначно, хреново им там под пятой ФСБ и наитемнейшего, чуть не так сразу отравление новичком или в гулаг...
Цитата: GoodZone от 24.12.2020 09:57:21Ну, во-первых они бы с радостью, да их не выпускают, во-вторых - знаком с вольным поселенцем, бежавшим на родину с Тамбовской губернии. Высококлассный токарь-фрезеровщик не нашел себя на просторах сельской местности и вернулся
Ну не знаю, среди знакомых многие уехали и никто не вернулся - живут, работают, учатся, некоторые в гости приезжают. Вроде довольны - врут однозначно, хреново им там под пятой ФСБ и наитемнейшего, чуть не так сразу отравление новичком или в гулаг...
Цитата: shlenchak от 24.12.2020 07:37:24
Вот вопрос стало ли им там лучше?? А то сняли уехали, а может вернуться хотят обратно
Вот вопрос стало ли им там лучше?? А то сняли уехали, а может вернуться хотят обратно
Ну не знаю, среди знакомых многие уехали и никто не вернулся - живут, работают, учатся, некоторые в гости приезжают. Вроде довольны - врут однозначно, хреново им там под пятой ФСБ и наитемнейшего, чуть не так сразу отравление новичком или в гулаг...
д о м о й. Здесь сразу был востребован и ни о чем не жалеет.
Спорить я с вами не буду, как говорится Кесарю кесарево... Но официальные цифры миграционной службы говорят о многом:
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За пять месяцев текущего года в гражданство Республики Казахстан принято всего – 10 980 человек, все в упрощенном порядке (за 2019 год – 20 216), из них 9 755 оралманов (за 2019 год – 17 696);
- 427 граждан принято в гражданство Казахстана на основании Соглашения между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией (за 2019 год - 804);
- 798 соответствии с Конвенцией о гражданстве замужней женщины (за 2019 год – 1 716).
Наибольшее количество принятых в казахстанское гражданство составляют, этнические казахи, прибывшие из Республики КНР – 3 867, Узбекистан – 5 017, Республики Кыргызстан - 416, Туркменистана - 494.
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С начала 2020 года за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства выехало 24841 человек.
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За 26 лет независимости страны, в гражданство Республики Казахстан принято 1 081 676 лиц, из них 957 574 оралманов.
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Расшифровки выехавших к сожалению не нашел...
но ваш " Высококлассный токарь-фрезеровщик" где-то среди 1 081 676-957 574 оралманов и это за 26 лет...
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За первые шесть месяцев 2020 года российский паспорт получили 300 тысяч иностранцев.
Цитата: Zoggyla от 24.12.2020 10:43:48
А разве нам есть о чем спорить? Просто некоторые возвращаются, это нормально.
А разве нам есть о чем спорить? Просто некоторые возвращаются, это нормально.
И однако же... к нам рвутся в основном оралманы, о их профессиональных навыках судить не берусь, а выезжают, опять же по моим наблюдениям, люди грамотные и востребованные или молодые на учебу, по сути будущее страны. Спорить нам действительно не о чем.
Цитата: Софруджу от 24.12.2020 10:25:35Но ведь был прецедент, когда люди выехали в США с перспективой на ПМЖ, а через некоторое время вернулись и подали в суд на неуплату пенсии как граждане РК. Гражданства их никто не лишал. Где-то же на сайте есть кажется об этом.
По-разному бывает с переездом, также по-разному можно к этому относиться. Но верно одно. Люди забирают СВОИ деньги. Ещё бесит, что пенсию в Казахстане перестают платить сразу после разрешения выезда на ПМЖ, несмотря на сохранение ещё казахстанского гражданства. И в нынешней ситуации это затягивается на месяца. Знаю людей, которые прокляли тут всё и вся в связи с этим. Вообще, по моему мнению, если я ЗДЕСЬ заработал пенсию, то мне её ОТСЮДА и должны платить, хоть я дальше буду жить на Марсе. Какое государству собачье дело, где я живу. Работал я на благо этого государства
По-разному бывает с переездом, также по-разному можно к этому относиться. Но верно одно. Люди забирают СВОИ деньги. Ещё бесит, что пенсию в Казахстане перестают платить сразу после разрешения выезда на ПМЖ, несмотря на сохранение ещё казахстанского гражданства. И в нынешней ситуации это затягивается на месяца. Знаю людей, которые прокляли тут всё и вся в связи с этим. Вообще, по моему мнению, если я ЗДЕСЬ заработал пенсию, то мне её ОТСЮДА и должны платить, хоть я дальше буду жить на Марсе. Какое государству собачье дело, где я живу. Работал я на благо этого государства
Нашему государству ваще не нужны пенсионеры. И чем раньше мы в землю, тем им лучше.Справедливости ради: никакому государству пенсионеры не нужны. Отработанный материал, обуза, и это сермяжная правда жизни.