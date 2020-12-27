Большинство берлинцев живут в арендуемом жилье, принадлежащем нескольким корпорациям

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danilov 27 Декабря 2020 в 08:44:18
В качестве компромисса муниципальные власти германской столицы, где большинство имеет коалиция из социал-демократов, левой партии Die Linke и зелёных, приняла постановление о постепенном снижении арендной платы в городе. Начиная с этого месяца сотни тысяч берлинцев будут платить за своё жильё меньше.
Даже такая половинчатая мера не могла не вызвать яростного сопротивления со стороны крупного бизнеса. На его стороне выступили христианские демократы, либералы и националисты из АдГ (ведь несмотря на популизм и направленную против истеблишмента риторику ультраправые были и остаются орудием в руках капиталистов). Они обратились в Федеральный верховный суд с требованием отменить столь возмутительную меру.
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 27.12.2020 в 09:26:58 # 768848
Раньше было мало хороших пособий.
Один из лучших был Deutsch Platinum Deluxe от 1С.
В нем для расширения словарного запаса, был немецкий детективный сериал. Серий 20 кажется.
Следователь расследовал самоубийство. След вывел на крупного держателя арендуемых квартир. По фильму у него было 10 000 квартир.
Самоубийство произошло из-за тяжелой аренды и выселения.